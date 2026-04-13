Madrid estrena Metropaq: recoger paquetes en el Metro ya es posible

La Comunidad de Madrid pone en marcha desde este martes 14 de abril las primeras taquillas inteligentes del proyecto Metropaq, un sistema que permitirá a los usuarios del Metro recoger paquetes directamente en estaciones de la red. El anuncio lo ha realizado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante una visita a la estación de Embajadores.

El despliegue inicial se realiza en 19 estaciones de la Línea 3, donde ya se han instalado 57 puntos de recogida. Según ha detallado Rodrigo, el objetivo del Gobierno regional es ampliar progresivamente este servicio al resto de la red del suburbano.

Cada una de las estaciones cuenta con tres terminales equipados con consignas de distintos tamaños, operadas por empresas de distribución como SEUR, Amazon y GLS. En conjunto, el sistema tiene capacidad para gestionar más de 3.000 bultos al día.

Las taquillas estarán disponibles los 365 días del año, en el mismo horario que presta servicio Metro de Madrid, es decir, entre las 6:00 y la 1:30 horas. El acceso a los paquetes se realiza mediante un código QR, lo que permite completar la recogida de forma rápida.

Rodrigo ha explicado que este modelo busca facilitar la logística de última milla y evitar desplazamientos adicionales por parte de los usuarios. Además, ha subrayado que el diseño del proyecto garantiza que la operativa no interfiera en el funcionamiento habitual del servicio ni en la circulación de los trenes.

Integración logística sin afectar al servicio

La distribución de los paquetes se ha planificado para no afectar al tránsito de viajeros. En el eje comprendido entre Moncloa y El Casar (Getafe), la actividad logística se desarrolla de forma independiente al flujo habitual del suburbano.

El consejero ha señalado que el proyecto forma parte de la evolución del Metro hacia nuevos servicios, manteniendo como prioridad su función principal como medio de transporte público.

Uno de los objetivos del sistema es disminuir el impacto del reparto tradicional en superficie. Según los datos facilitados por la Comunidad de Madrid, la iniciativa permitirá evitar más de 50.000 kilómetros diarios asociados a rutas de reparto.

El proceso logístico comienza a las 4:30 horas en el depósito de Villaverde, desde donde un tren transporta los envíos hasta Argüelles. Posteriormente, los paquetes se distribuyen a ocho estaciones de la línea mediante personal de la empresa CITYlogin, encargado de depositarlos en las taquillas correspondientes.

Segunda fase del plan de transporte de mercancías

Metropaq constituye la segunda fase del plan estratégico de transporte de mercancías de Metro de Madrid. Este programa se inició el 28 de noviembre en la línea MetroSur (L12), donde ya se han trasladado 110.000 bultos.

En esa primera fase, un tren realiza paradas específicas en Alcorcón Central y El Bercial entre las 20:00 y las 21:00 horas, una franja de menor afluencia de viajeros. El recorrido finaliza en el depósito de Loranca, desde donde la mercancía continúa su distribución.