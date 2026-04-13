El presunto autor del asesinato de David, un niño de 11 años, la pasada semana en Villanueva de la Cañada, ya está en prisión. Su traslado se produjo este domingo tras pasar a disposición judicial.

Habría sido una magistrada del juzgado de guardia de Móstoles quien habría decretado prisión provisional para el detenido, así como ordenado su ingreso en la cárcel de Navalcarnero, concretamente en un módulo de psiquiatría.

Desde que sucedieran los hechos, el sospechoso había permanecido en el área de Psiquiatría del Hospital Rey Juan Carlos.

El asesinato se produjo a última hora de la tarde del jueves en el Centro Cultural La Despernada. Eran en torno a las 19:45 cuando el menor, que acababa de salir de una clase de inglés, fue atacado con un arma blanca en el interior del recinto. Todo apunta a que la agresión se produjo en una zona apartada, posiblemente en los baños o en dependencias próximas a la biblioteca.

Según las primeras informaciones, el detenido le asestó varias puñaladas en el cuello, el tórax y la espalda. El menor fue encontrado por un policía fuera de servicio, que dio la voz de alarma. A partir de ese momento se activó un dispositivo urgente: sanitarios del Summa 112 atendieron al menor, que entró en parada respiratoria, y fue evacuado en helicóptero en estado crítico al Hospital Doce de Octubre. Allí falleció horas después.

Tras el ataque, el agresor se marchó hasta que fue detenido tras acudir con su familia al hospital. La Guardia Civil confirmó entonces el arresto de un joven de 23 años de origen latinoamericano que padece un trastorno del espectro autista.

Ya el viernes, la madre del menor aseguró que el detenido estaba "obsesionado con su hijo". Según su testimonio, ella había intentado que dejara de acercarse a él, incluso llegando a hablar directamente con el joven para pedirle que se mantuviera alejado de su hijo.

Varios vecinos de la zona coinciden también en que el joven solía molestar a otros menores y que incluso habría llegado a enseñarles cuchillos.

Por ahora, la Guardia Civil continúa todavía inspeccionando la zona para localizar el arma del crimen.