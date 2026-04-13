Sacrifican a un caballo encontrado en estado agónico entre basura en Valdemingómez

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un hombre por un presunto delito de maltrato animal después de que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) localizaran un caballo en estado agónico en la zona de Valdemingómez, en Madrid, que finalmente tuvo que ser sometido a eutanasia.

Los hechos se produjeron tras el aviso de un ciudadano que se encontraba en la zona y alertó de la presencia de un caballo tendido en el suelo, sin capacidad de moverse y rodeado de basura. La llamada activó la intervención de los agentes del Seprona, que se desplazaron hasta el lugar para comprobar la situación del animal.

A su llegada, y ante la gravedad de la situación, se procedió a activar al equipo veterinario del Ayuntamiento de Madrid, conocido como Sevemur. Estos evaluaron al animal y determinaron que su estado era irreversible, por lo que decidieron aplicar la eutanasia para evitar mayor sufrimiento.

Los agentes comprobaron además que el caballo disponía de microchip. Así, la Guardia Civil logró identificar al propietario del animal, que ahora está siendo investigado por un posible delito de maltrato animal.