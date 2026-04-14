Alcalá de Henares se queda sin agua por una rotura que afecta a 44 municipios

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha informado de cortes y posibles interrupciones "por causas ajenas al servicio municipal" en el suministro de agua debido a una avería en la red de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que ha afectado a un total de 44 municipios.

El problema se originó por la rotura de una conducción en Yunquera de Henares –Guadalajara– el pasado lunes, a la que se sumaron otras incidencias en la red. Aunque la avería principal ya ha sido reparada, el suministro se está restableciendo de forma progresiva, por lo que aún pueden registrarse cortes durante las próximas horas.

Sin embargo, Alcalá de Henares, por su posición dentro del sistema, es uno de los municipios que más tardará en recuperar el caudal, al estar situado en el extremo de la red. Por ello, el Ayuntamiento ha activado un comité de crisis y un dispositivo de emergencia.

📢 El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha celebrado esta mañana una reunión del comité de crisis, presidida por la alcaldesa, @JudithPiquet , para analizar la situación derivada de la incidencia en el sistema general de abastecimiento. Aunque la avería ha sido reparada, existe… https://t.co/KAghWUGg3q pic.twitter.com/pQJ5JnZzyg — Ayuntamiento de Alcalá de Henares (@AytoAlcalaH) April 14, 2026

Para paliar la situación, se han puesto en marcha cisternas de agua en varios distritos y el reparto de agua embotellada. El Canal de Isabel II ha facilitado camiones cisterna que se ubicarán en las Juntas Municipales de los Distritos II, III, IV y V. Se ruega a los vecinos acudir con envases propios y no desplazarse a estos puntos hasta que se confirme oficialmente la llegada de los vehículos.

"En todo momento", ha incidido el Ayuntamiento, se priorizará el abastecimiento a centros sanitarios, residencias y centros educativos. Ya esta tarde, se ha comenzado con los repartos que incluirán diez palés de garrafas (80 unidades de 5 litros por palé), así como un refuerzo de dos furgonetas adicionales, con un total de seis palés (tres palés cada una). También el Consistorio ha informado de que queda suspendido el uso de duchas ni aquellos que impliquen el uso de agua en instalaciones deportivas municipales durante la tarde.

➡️ Comienzan los repartos de palés de garrafas facilitados por el Canal de Isabel ll desde Protección Civil hacia la residencia de mayores Francisco de Vitoria y al colegio Pablo Picasso, donde ya se han realizado las primeras entregas. En breve llegarán también los camiones… pic.twitter.com/8L26k3j9Cr — Ayuntamiento de Alcalá de Henares (@AytoAlcalaH) April 14, 2026

Por su parte, la Mancomunidad del Sorbe ha explicado que la reparación ya está realizada, pero la recuperación del servicio será gradual hasta que los depósitos se llenen por completo.

Se recomienda a los vecinos disponer de una pequeña reserva de agua para consumo básico; hacer un uso responsable del agua, evitando consumos innecesarios y priorizar el uso doméstico esencial.