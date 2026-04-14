Almeida retrata a Rita Maestre en defensa de María Corina Machado: "Sigue anclada en el 'Chávez vive'"

Un día después de que Más Madrid hiciera pública su irritación por la concesión de la Llave de Oro a María Corina Machado, José Luis Martínez-Almeida ha emplazado a la portavoz de la oposición, Rita Maestre, a acudir a los tribunales si considera que dicha distinción vulnera el reglamento.

"Yo supongo que la portavoz municipal de Más Madrid, cuando ve que hay una vulneración del ordenamiento jurídico, no se queda de brazos cruzados sino que se irá a los tribunales. ¿O qué quería, el titular sin más?", ha lanzado el alcalde.

Lo ha hecho en respuesta a las palabras de Maestre, que este lunes acusaba al Gobierno municipal de utilizar las distinciones municipales como "propaganda" y de "violar claramente" la normativa, al considerar que esta llave está reservada exclusivamente a jefes de Estado en visita oficial a Madrid.

"Como no puede decir demasiado y como no tiene la valentía de decir abiertamente que está en contra de María Corina Machado, que está en contra de lo que está pasando en Venezuela, que su origen político es 'Chávez vive', porque todos sabemos que ese es su origen político, como el de sus compañeros de partido, dice que esto no cumple el reglamento", ha contestado Almeida.

Ya el viernes, cuando anunció la concesión a la opositora venezolana, el alcalde trató de anticiparse a este escenario aludiendo al propio reglamento al explicar que el texto fija "obligatoriamente" a quién se le tiene que entregar dicha distinción, pero no limita expresamente a quién no.

En esa misma línea, Almeida ha interpretado este martes las críticas de Más Madrid como una "posición débil" que solo busca "esconder el hecho de que no apoyan que la Premio Nobel de la Paz vaya a tener un reconocimiento".

Para el alcalde, la actitud de Maestre no es más que de "cobardía". "Es tan cobarde" para "no decir abiertamente que está en contra de María Corina Machado que se tiene que aferrar a la excusa de un reglamento", ha reafirmado. "Sigue anclada en el ‘Chávez vive’ con el que marcó su carrera política desde su inicio", ha insistido también.

Aunque Almeida ha reconocido que "es legítimo discrepar" sobre la concesión de la Llave de Oro, ha lamentado sobre todo que la portavoz de Más Madrid tampoco haya "tenido una sola palabra de reconocimiento" hacia la opositora venezolana. "Si cree que se vulnera el reglamento, que tenga la valentía de irse a los tribunales. Si no es la cobardía de querer criticar por criticar", ha zanjado el edil.