Así ha sido la reunión del Gobierno de Ayuso con Europol en La Haya con la vista puesta en el DNI digital

La Comunidad de Madrid está impulsando el intercambio de información con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) con el objetivo de reforzar la lucha contra la ciberdelincuencia internacional en la región. El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, se ha reunido este lunes en la sede del organismo en La Haya —Países Bajos— con distintos directivos para avanzar en las líneas estratégicas de un futuro acuerdo de colaboración.

El objetivo del encuentro ha sido definir un marco de cooperación que permita compartir información relevante en materia de ciberseguridad y mejorar la capacidad de respuesta frente a los delitos digitales que operan a escala global.

Uno de los ejes principales del futuro acuerdo pasa por el intercambio de información sobre direcciones IP sospechosas, lo que permitiría a las autoridades identificar patrones de actividad delictiva en el entorno digital con mayor rapidez.

Según lo planteado en la reunión, este flujo de datos se apoyaría en herramientas tecnológicas avanzadas capaces de detectar y rastrear comportamientos asociados a ciberdelincuentes. Durante el encuentro también se ha abordado el uso de nuevas capacidades digitales para el análisis y la verificación de información en entornos seguros.

Refuerzo de la ciberseguridad y del DNI digital

El consejero de Digitalización ha expuesto la relevancia de la ciberseguridad en la identificación de recursos digitales, con especial atención al DNI digital y a sus sistemas de verificación.

Este tipo de herramientas, según lo tratado en la reunión, forman parte de un ecosistema en expansión que requiere mecanismos de protección reforzados frente a posibles vulnerabilidades y usos fraudulentos. La CAM ha señalado que el desarrollo de servicios digitales seguros es un elemento clave en la modernización de la Administración y en la protección de los ciudadanos frente a amenazas tecnológicas.

El Gobierno regional ha anunciado la implantación de sistemas de verificación del DNI digital mediante webcams en los registros públicos, capaces de escanear códigos QR y contrastarlos en tiempo real con los datos de la Policía Nacional. La medida, que busca agilizar trámites y reforzar la seguridad, responde también a las advertencias de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre el uso de documentos digitales sin verificar, subrayando la necesidad de contar con mecanismos eficaces que garanticen la autenticidad de la identidad en cualquier procedimiento.

Este anuncio se produce después de que la presidenta madrileña alertara sobre el uso de los DNI digitales en las recientes elecciones de Castilla y León, denunciando que se utilizaron "DNI sin verificar" y que no había sistemas de verificación en las mesas.

En el ámbito de la cooperación internacional, la región ya participa en distintas redes especializadas como EU Cybernet y la European Cyber Security Organisation (ECSO). Estas plataformas facilitan el intercambio de conocimiento y la coordinación entre organismos europeos dedicados a la ciberseguridad. La Agencia de Ciberseguridad de la Comunidad de Madrid desempeña un papel activo en estos foros.

Durante la reunión, Miguel López-Valverde ha subrayado que "reforzar el intercambio de información es esencial en un contexto en el que los delitos digitales no entienden de fronteras".