Ayuso redobla su defensa de la escuela concertada: los conciertos educativos se amplían de los 10 a los 14 años

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reafirmado este martes el apoyo del Gobierno regional a la educación concertada para garantizar la libertad de elección de las familias. "Lo que queremos, sobre todo, es defender la libertad educativa y, por tanto, ahí también la enseñanza concertada porque en estricto cumplimiento de la Constitución española son las familias quienes han de elegir el modelo que quieren para sus hijos", ha señalado tras participar en la inauguración oficial del nuevo colegio Gredos San Diego de Valdebebas.

"Nuestra Carta Magna reconoce la libertad de enseñanza, es decir, que se reconoce la libertad de creación de centros docentes y la libertad de cátedra, pero también el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral que deseen para sus hijos", ha indicado la presidenta, quien ha añadido que, para eso, la Comunidad de Madrid impulsó una Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa en el año 2022 y que ahora más del 95% de las familias madrileñas obtiene plaza en el centro que eligen como primera opción.

En el marco de esta defensa del modelo como una opción educativa más, el Gobierno regional está ultimando la modificación del decreto que regula los conciertos educativos con centros privados para que la duración de estos acuerdos sea de 14 años frente a los diez actuales. Con este cambio, se ajustará la renovación de esta colaboración hasta 2031 para que coincida con la implantación completa de la bajada de ratios en las aulas para beneficiar a 350.000 alumnos en más de 550 centros sostenidos con fondos públicos.

Además, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades acaba de firmar un acuerdo con patronales y sindicatos para financiar la jubilación parcial con contrato de relevo de los docentes de la educación concertada desde el próximo curso 2026/27.

Esta iniciativa, tal y como ha resaltado la presidenta, hará posible que maestros y profesores puedan acogerse de forma voluntaria a una reducción de su jornada lectiva durante los dos años previos a su jubilación. En este periodo, pasarán de 25 horas semanales a tan solo siete, manteniendo el 100% de la cotización a la Seguridad Social. Se calcula que alrededor de medio millar de profesores podrán beneficiarse de esta medida.

Ayuso ha recorrido las instalaciones de este centro, el décimo de esta cooperativa educativa en la región, que abrió sus puertas en 2023 y cuenta ya con 1.600 alumnos en las diversas etapas educativas que ofrece a las familias residentes en la zona.

En los últimos años el Gobierno regional está realizando realizado un importante esfuerzo inversor para dotar al nuevo barrio de Valdebebas de las infraestructuras públicas necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas de sus vecinos. Así, se han destinado 32 millones a la construcción de la Escuela Infantil Mudarra; los colegios Nuria Espert, que se ha estrenado en este curso, y Alfredo Di Stéfano, que también ofrece Secundaria, y las obras del instituto público ya están en marcha desde septiembre para aportar mil nuevas plazas públicas de Secundaria y Bachillerato a esta zona.