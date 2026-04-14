Bicimad sale de Madrid: Pozuelo estrena las primeras estaciones del sistema

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha comenzado esta semana a instalar las primeras estaciones de bicimad en Pozuelo de Alarcón. De esta forma, el municipio se convertirá en la primera localidad de la región en contar con el sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas fuera de la capital.

El proyecto cuenta con una inversión estimada en 2,32 millones de euros. Según ha detallado el Ayuntamiento de Madrid a través de un comunicado oficial, este montante económico será sufragado de manera íntegra por el consistorio de Pozuelo de Alarcón. Gracias a esta dotación, los vecinos podrán disfrutar de 30 nuevas estaciones y un total de 370 bicicletas disponibles a pie de calle.

Los trabajos de instalación han dado comienzo este mismo lunes y se prevé que estén completamente terminados en las próximas semanas. El objetivo principal es que el servicio pueda estar a pleno rendimiento en verano.

Desde el Ayuntamiento de Madrid han destacado que bicimad, con su llegada a Pozuelo de Alarcón, dará inicio a la construcción de una red conectada que "trasciende los límites municipales, facilitando las conexiones interurbanas y promoviendo una movilidad sostenible entre municipios".

Para materializar la prestación del servicio, ambas administraciones locales han formalizado, mediante un convenio, el marco de colaboración que regirá la implantación y funcionamiento del sistema en el municipio. Este acuerdo garantiza la coordinación institucional necesaria para asegurar la calidad del servicio, así como su integración en la red existente y su correcto mantenimiento a medio y largo plazo.

El convenio recoge que las actuaciones de inversión y de posterior operación correrán a cargo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, mientras que la gestión del servicio recaerá sobre el Ayuntamiento de Madrid en los mismos términos en que se gestiona en la capital.

Además, el documento suscrito certifica una interoperabilidad plena del servicio. Esto implica que los usuarios podrán utilizar bicimad sin barreras operativas entre ambos municipios, algo que permite planificar y realizar desplazamientos interurbanos de forma sencilla y flexible. El Gobierno municipal que dirige José Luis Martínez-Almeida ha subrayado que esta integración supone "un avance significativo hacia un modelo de movilidad conectada".

Las nuevas estaciones de bicimad en Pozuelo estarán ubicadas en enclaves como la calle de San Juan de la Cruz, la calle de la Estación, la calle de Saturno, la calle de José Isbert, la calle de Isaac Albéniz y las inmediaciones del polideportivo Valle de las Cañas.

El despliegue alcanzará también la carretera de Húmera, el paseo de la Casa de Campo, la vía de las Dos Castillas y el paseo del Club Deportivo. Otros emplazamientos serán la avenida de la Comunidad de Madrid, la avenida de Europa, la plaza de Mercedes Llorente y el polideportivo El Torreón.