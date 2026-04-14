El PP de Ayuso lleva a la Asamblea los ataques y el señalamiento del Gobierno a los jueces

El PP en la Asamblea de Madrid llevará al próximo Pleno una Proposición No de Ley con la que exige al Gobierno central que respete la independencia del Poder Judicial, sin injerencias ni ataques, y dote de todos los medios humanos y materiales necesarios para poder llevar a cabo su función constitucional.

Así lo adelantó este lunes el portavoz de los populares, Carlos Díaz-Pache, quien destacó que "deben cesar los ataques y el señalamiento a jueces y fiscales que sólo hacen su trabajo". En su intervención, Díaz-Pache puso de manifiesto que "sin independencia judicial no hay democracia".

Y, en esta línea, los populares recogen en su exposición de motivos que el pilar de todo Estado de derecho es una Justicia ágil y eficaz, un objetivo inalcanzable cuando persiste una carencia tan acusada de personal y cuando los procesos selectivos conllevan una inestabilidad crónica en las plantillas. En este sentido, reclaman que se disponga de las plazas de jueces y fiscales requeridas en función de las necesidades manifestadas por el Consejo General del Poder Judicial y los Tribunales Superiores de Justicia en el ámbito de sus respectivas comunidades autónomas, así como de las plazas de personal funcionario que se precisen.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la iniciativa de los populares pide que se convoquen nuevas plazas de jueces y magistrados en orden a las demandas realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la región, que estima de manera urgente la cobertura de 142 puestos y más de 350 nuevas plazas adicionales de cara a los próximos cinco años.

Los procesos selectivos de turno libre de los funcionarios al servicio de la Justicia convocados por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han estado en los últimos años vinculados exclusivamente a una tasa de reposición de efectivos insuficiente, en muchos casos, para cubrir las vacantes por jubilación, por lo que esta PNL insta a que se elimine la tasa de reposición y otorgue 800 plazas anuales en las ofertas de empleo público de los próximos tres años en la Comunidad de Madrid. El texto también hace referencia al problema de la temporalidad en el empleo público y propone que la oferta del ministerio permita a la Comunidad de Madrid alcanzar como máximo el 8% de interinidad, frente al 38,6% actual.

Asimismo, los populares ponen de manifiesto el problema que genera que sea el Gobierno central el que determine unilateralmente el número de plazas para funcionarios de Justicia que se ofertan a nivel nacional y que las distribuya entre las Comunidades Autónomas sin atender a las necesidades de cada una de ellas, a pesar de que son las regiones las que hacen frente a la totalidad de las retribuciones de este personal. Por ello, el texto recoge la necesidad de que las plazas asignadas respeten la distribución por cuerpos que determine previamente la Administración Autonómica.

Por último, los populares reclaman con esta iniciativa que el criterio de otorgamiento del número de plazas contemple las vacantes generadas en los concursos de traslados anuales y las plazas de nueva creación, además de que se reduzca el plazo de ejecución de las ofertas de empleo público para que no se genere un número excesivo de vacantes que aboque a su cobertura por personal interino.

En paralelo, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso instó al ministro Félix Bolaños a tomarse en serio la cuestión y dotar de medios a los jueces. En este sentido, subrayó la necesidad de cubrir plazas vacantes y mejorar la dotación de personal en los juzgados.

El consejero explicó que es necesario en la región realizar más de 1.500 nombramientos interinos. "Esto no tiene ningún sentido", afirmó, insistiendo en la urgencia de crear más plazas estructurales. Por ello, pidió al Gobierno que impulse la convocatoria de más plazas de jueces, fiscales y funcionarios. "Son ellos los competentes para sacarlas, y luego nosotros podremos cubrirlas con funcionarios de carrera que hayan superado sus oposiciones", indicó.

Asimismo, recordó que estas demandas han sido trasladadas "por carta y por escrito, de distintas maneras" al Ministerio de Justicia, acusando al Ejecutivo central de no priorizar el refuerzo del sistema judicial y asegurando que está "más ocupado en otros asuntos" que en dotar de medios a la Justicia. "El Ministerio de Justicia está más ocupado en este momento de tratar de meter las manos en el Poder Judicial, asfixiados como están por los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y también al Gobierno, que de dotar de medios de Justicia".