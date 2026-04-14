Éxito del reparto de kits gratuitos de detección de cáncer de colon en las farmacias madrileñas: 213.000 en cuatro meses

Las farmacias de la Comunidad de Madrid han dispensado 213.000 kits de recogida de muestras para la detección de sangre oculta en heces en los cuatro meses posteriores a su incorporación al programa de cribado de cáncer colorrectal Prevecolon, impulsado por la Consejería de Sanidad.

Esta cifra, facilitada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, se considera comparable y superior a la actividad previa del programa: en los nueve primeros meses de 2025, antes de la participación de las farmacias, se realizaron 212.000 pruebas en el marco de esta campaña de detección precoz.

La dispensación de estos kits en farmacias comenzó el pasado 15 de diciembre como parte de un acuerdo de colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el COFM. Según los datos del Colegio, hasta el momento han participado 2.850 farmacias, lo que representa el 96,54% del total de la región.

Por su parte, el programa está dirigido a personas de entre 50 y 69 años, incluidas en la tarjeta sanitaria. En 2025, la cobertura de participación en este grupo fue del 47%, lo que equivale a 375.000 personas, según los datos aportados por el COFM.

En el kit, se indica a los usuarios que la muestra debe recogerse tras la deposición en una superficie del inodoro cubierta con papel, evitando el contacto con el agua. Posteriormente, se deben realizar seis tomas en diferentes puntos de las heces, que se introducen en un tubo contenedor.

Una vez recogida, la muestra debe conservarse en frío, en nevera, hasta su entrega en el centro de salud correspondiente. El kit puede entregarse sin cita previa y en un plazo máximo de dos meses desde su recogida.

Según se ha recordado, el cáncer de colon y recto es el tumor maligno más frecuente en la población española y representa la segunda causa de muerte por cáncer en España. En la Comunidad de Madrid supone aproximadamente el 15% de los casos oncológicos, considerando ambos sexos. Sin embargo, la probabilidad de supervivencia puede multiplicarse por 6 con una detección temprana y hasta un 90% de los pacientes pueden curarse si se diagnostican precozmente.