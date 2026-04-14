Los inmigrantes desmienten a la SER y niegan el colapso en las citas de Madrid

Libertad Digital se ha desplazado a la oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en la Plaza Descubridor Diego de Ordás, número 3, para comprobar cómo funciona el acceso a las citas que persiguen los inmigrantes para obtener sus certificados del historial de dicha tarjeta. Esta oficina es la única en la que se llevan a cabo "todos los trámites referidos a la Tarjeta de Transporte Público, así como la emisión de los certificados de titularidad", tal y como se indica en su página web. Estos certificados son uno de los documentos que acreditan el arraigo que exige la normativa que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros para la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Ayer, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, acusaba a Isabel Díaz Ayuso de "boicotear la regularización de personas migrantes" en referencia a un artículo que había publicado la Cadena Ser, y de "copiar a Trump". Para comprobar el supuesto colapso Libertad Digital ha acudido a esta oficina en Ríos Rosas y ha hablado con distintos inmigrantes para conocer cómo ha sido el proceso.

Ayuso está intentando boicotear la regularización de personas migrantes antes de recurrirla. Pero este proceso es una cuestión de derechos y humanidad. Deje de copiar a Trump y refuerce ya el servicio para que puedan demostrar su arraigo.https://t.co/9ltHsnShyb pic.twitter.com/SCF65PBZt0 — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) April 13, 2026

Mohamed Forhad y Mohamed Shopon son dos bangladesíes que llevan, diez meses el primero, y un años, el segundo, que se sienten muy "emocionados" por haber obtenido una cita en la oficina. Para ellos "no ha sido tan difícil" encontrar un hueco. Por su parte, Claudia, de Honduras, sostiene que "llegué, hice fila, saqué la ficha y de una me atendieron". Además, reconoce: "Para mí ha sido muy sencillo, aunque estaba muy lleno". Martín es un peruano que lleva tres años en España. En su caso, "ha sido rápido". "Depende de los tiempos que te dan, pero en lo que yo he pedido ha sido rápido. La cita, sin embargo, se ha demorado un mes". Estos testimonios contrastan con el alarmismo que ha creado Óscar López. En la misma línea se encuentra Jaimer, un colombiano, que afirma que "lo saqué hace un mes, porque estoy trabajando, entonces no me daba para venir más antes. Entonces me tocó aplazarla, pero la verdad ha sido súper bien. Para mí ha sido muy bien". "Simplemente entré a la aplicación del consorcio y ya, ahí mismo la saqué", sostiene.

El supuesto conflicto surge de la dificultad a la hora de la carga de la página donde se obtienen las citas. Tal y como señalan a Libertad Digital estas personas, la complejidad estriba en ir actualizando la página web.

El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país. Un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra… pic.twitter.com/Es9il0KE59 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 14, 2026

Este martes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha insistido en que Madrid "no le pagará" a Pedro Sánchez la regularización "masiva" de inmigrantes que impulsa el Gobierno central y ha recalcado que no habrá refuerzos para la única oficina del Consorcio Regional de Transportes. "Desde el Consorcio Regional de Transportes seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho y desde luego yo no voy a meter ni más personal ni voy a cambiar los horarios ni voy a hacer ningún tipo de contratación nueva para pagar una regularización masiva al Gobierno de Pedro Sánchez", ha subrayado el consejero madrileño.

En este sentido, el consejero ha censurado que el Ejecutivo central impulse medidas y luego pretenda que sean las comunidades autónomas quienes acaben pagando el coste extra. "La está haciendo él y si quiere esa regularización masiva, que pague los gastos de esos certificados que se tienen que emitir al Consorcio Regional de Transporte. ¿Por qué los madrileños tenemos que pagar las ideas de Pedro Sánchez?", ha expresado.

Los madrileños no van a pagar las ocurrencias electoralistas de Pedro Sánchez. Las oficinas de atención del @CRT_Madrid seguirán operando como hasta ahora, priorizando siempre las incidencias que afectan a la movilidad de los usuarios. pic.twitter.com/4Q6ppvuL6r — Jorge Rodrigo Dominguez (@jorgerodrigodo) April 14, 2026

En la oficina, Libertad Digital también ha hablado con José Mario, un hondureño que lleva viviendo cuatro años en España. Él reconoce que "una amiga me ayudó, fue ella quien entró en la web y va viendo cuándo hay sitio, pero es lo normal, sencillo". Por su parte, Norma, de Perú, ha explicado que "un día por la mañana temprano me dieron cita para hoy".

Las noticias sobre el "colapso" en Madrid se refieren a la oficina del Consorcio Regional de Transportes que emite un certificado del historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal. Ese documento se está usando como una de las pruebas útiles para acreditar arraigo o residencia en el proceso de regularización, y la alta demanda ha agotado las citas disponibles. La Comunidad de Madrid tiene oficinas de gestión de la tarjeta y permite pedir cita previa para trámites e incidencias, pero el problema es que la oficina que expide ese certificado supone un trabajo extra que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha coordinado con las distintas comunidades autónomas y caen sobre ellas los sobrecostes y el trabajo.