Metro de Madrid alarga las obras de la Línea 6: ¿cuándo terminarán?

Metro de Madrid mantendrá hasta finales de 2026 los trabajos nocturnos de renovación de la vía en la Línea 6, en el tramo comprendido entre Laguna y Avenida de América.

La actuación, inicialmente prevista entre noviembre de 2024 y mayo de 2026, ya había sido prorrogada hasta septiembre. Ahora, se han añadido dos meses más, lo que sitúa el final de las obras en noviembre. Desde la empresa explican que los trabajos continúan en distintos puntos de la línea y en cocheras, siempre durante la noche para no interferir en el servicio habitual.

Ya en su momento, aclararon que la ampliación de los tiempos de obra no es responsabilidad de la unión temporal de empresas adjudicataria, formada por Comsa y Tecsa Empresa Constructora, sino que responde a la planificación de los trabajos y a la necesidad de completar "remates y acabados" de la renovación de vía que no se ejecutaron en fases anteriores.

Aun así, Metro subraya que esta extensión "en ningún caso" retrasará la automatización de la línea, ya que se trata de actuaciones no prioritarias que quedaron pendientes tras los cierres parciales en ambos sentidos sufridos ya por los madrileños y que volvieron a la normalidad total en las 28 estaciones de la línea el pasado día 20 de diciembre.

En paralelo, Metro continúa con la instalación de las más de 1.600 puertas de andén. Será a mediados de este año cuando los 40 nuevos trenes diseñados para operar sin cabina de conductor lleguen a la capital. Estos convoyes comenzarán las pruebas previsiblemente en julio de 2027 antes de entrar en servicio con pasajeros.