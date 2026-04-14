Nace un orangután de Borneo, una de las especies más amenazadas, en el Zoo de Madrid

El Zoo Aquarium de Madrid ha anunciado el nacimiento de una cría de orangután de Borneo (Pongo pygmaeus pygmaeus), una de las especies más amenazadas del planeta y catalogada como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El nacimiento se produjo en la madrugada del 2 de abril tras una gestación de aproximadamente ocho meses y medio.

El equipo veterinario ha confirmado que se trata de un macho, que evoluciona de forma favorable y presenta un comportamiento habitual en sus primeras semanas de vida, centrado en la alimentación, el descanso y el contacto permanente con la madre.

Cuidados maternales

La madre, Surya, ha mostrado desde el primer momento un comportamiento de cuidado constante. Según la cuidadora de orangutanes del centro, Maica Espinosa, la hembra interrumpe cualquier actividad cuando el pequeño está mamando, permaneciendo inmóvil hasta que termina la toma. Solo entonces retoma su rutina habitual.

El recién nacido pesa alrededor de kilo y medio y se agarra con firmeza a su madre, lo que facilita su desplazamiento. Durante los primeros meses, su alimentación será exclusivamente leche materna. Entre los tres y cinco meses comenzará la introducción progresiva de frutas y verduras, coincidiendo con el desarrollo de la dentición.

Espinosa ha señalado que Surya, con experiencia previa tras haber tenido tres crías, actúa como una madre especialmente atenta. La cría, por su parte, mantiene un comportamiento estable y una fuerte dependencia materna: "Se le ve fuerte, se agarra bien desde el primer momento y protesta muy poco cuando tiene hambre, porque la madre enseguida lo coloca para mamar".

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En los próximos días, el Zoo Aquarium de Madrid invitará a participar en la elección del nombre de la cría con las propuestas del equipo de cuidadores relacionadas con esta fascinante especie. Todas ellas comenzarán por la letra 'S', manteniendo la tradición de conservar la inicial de la madre.

Una infancia prolongada

Los orangutanes presentan una de las infancias más largas del reino animal, solo por detrás de los seres humanos. Durante el primer año dependen completamente de la madre y pueden prolongar la lactancia hasta los tres años. El aprendizaje de habilidades esenciales se extiende incluso hasta los ocho años de vida.

Desde el zoológico se destaca que este periodo es clave para su desarrollo y supervivencia futura, ya que es cuando adquieren conductas fundamentales para desenvolverse en su entorno.

Conservación y amenazas

El Zoo Aquarium de Madrid participa en programas europeos de cría y conservación (EEP) coordinados por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). También colabora con entidades como Hutan, centrada en la protección del hábitat del orangután en Borneo y Sumatra.

La especie se enfrenta a amenazas como la deforestación, la expansión agrícola, la explotación maderera y el tráfico ilegal. Según datos de la UICN, la población ha descendido de unos 325.000 ejemplares a cerca de 50.000 en el último siglo.