¿Puedo defender mi casa? Piden 7 años de cárcel a un propietario por disparar al atracador armado que le asaltó

El artículo 20 del Código Penal español que establece las eximentes de responsabilidad criminal está siendo estudiado al detalle debido a los últimos casos acontecidos en clave de sucesos en la Comunidad de Madrid. Por una parte, la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde hoy un violento asalto ocurrido en 2023. Los hechos nos emplazan concretamente al 11 de julio de aquel año, a las 18:30 horas.

Según el escrito aportado por la Fiscalía, la situación límite se produjo cuando el atracador, H. M. M. S., acompañado por una cómplice, S. U. R. B., se presentaron en el domicilio de C. A. R. A pesar de la resistencia del propietario, ambos lograron acceder por la fuerza y la situación escaló rápidamente hacia la violencia física. Mientras la mujer sujetaba al dueño de la casa por el cuello, el asaltante lo encañonaba con una pistola. Sin embargo, en un giro inesperado durante el forcejeo, el residente logró desarmar a su atacante y efectuó hasta cinco disparos, impactando uno de ellos de gravedad en el torso del asaltante. El caso destaca por una paradoja jurídica: el hombre que sufrió el asalto en su propia casa es quien enfrenta la mayor carga penal y económica.

Secuelas y peticiones de condena

El asaltante sobrevivió gracias a una intervención médica de urgencia, pero el proyectil causó daños irreversibles. Hoy, postrado en una silla de ruedas, comparece en calidad de víctima de los disparos, aunque también procesado por el allanamiento previo. Con este escenario, el Ministerio Público solicita una pena de siete años de prisión para el morador y presunto autor de los disparos.

Además, también consta la petición de una indemnización a la víctima de más de 500.000 euros por lesiones, secuelas, daños morales y perjuicios económicos. Esta cuantía podría ser aun mayor en función de los futuros gastos derivados de su estado de salud. La tesis de la acusación sostiene que el hombre debió medir su respuesta y que efectuar cinco disparos constituye un uso excesivo de la fuerza, minimizando el hecho de que el propietario se defendía de dos personas armadas tras haber sido retenido bajo amenaza de muerte.

¿Qué dice el Código Penal?

Según la legislación legal vigente, el derecho a defender nuestra propiedad como tal no existe. No en España. En nuestro país, la rama a la que nos podemos agarrar es una eximente por legítima defensa, cuya aplicación podría suponer la exoneración de la responsabilidad criminal o también una reducción de la pena. En el caso que nos ocupa, el juicio que arranca hoy deberá determinar si el propietario actuó en legítima defensa o si hubo un exceso desproporcionado al disparar en cinco ocasiones contra quien minutos antes había invadido su hogar. El debate sobre una posible reforma que regule la legítima defensa lleva años instalado tanto a nivel político como popular.

Además, y según las circunstancias, la legítima defensa puede darse como eximente completa, incompleta o como atenuante analógica. Otro punto interesante para lo que sucedió en Ciempozuelos se refiere a la provocación. El Tribunal Supremo señala a este respecto que no puede alegarse legítima defensa si el propio defensor creó la situación de peligro o instigó al agresor para que actuara de forma ilícita. Pocas dudas puede haber en este caso si repasamos la cronología del crimen.

El uso del arma dificulta aun más las opciones del dueño de la casa de salir indemne, ya que deben cumplirse una serie de condiciones muy sujetas a la interpretación judicial. En concreto, el artículo 20.4 establece que para que haya una justificación, la agresión tiene que ser ilegítima y la respuesta, proporcional. Sea como fuere, en el mejor de los casos el defensor de una propiedad siempre va a tener un serio problema en forma de procedimiento judicial si el asaltante termina herido o fallece.

El caso de Villanueva

El Código Penal también está siendo revisado con minuciosidad con el asesinato de David en Villanueva de la Cañada. Aquí existe la posibilidad de que el presunto autor del crimen esquive la cárcel si la Justicia considera que sus facultades mentales estaban totalmente mermadas.

En este sentido, cabe señalar que si queda demostrada que su capacidad de control estaba anulada, podría aplicarse una eximente, lo que implicaría su ingreso en un centro psiquiátrico en lugar de una prisión ordinaria. Eso sí, según afirmó la penalista Emilia Ceballos en Telemadrid, que el sospechoso haya sido enviado a una prisión de manera preventiva apunta a que por el momento no se ha acreditado un grado de afectación suficiente como para excluir su responsabilidad penal.