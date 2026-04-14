Serrano abre la batalla judicial contra la regularización de inmigrantes de Sánchez por sus "fines espurios y políticos"

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros y ha asegurado que esta iniciativa no ocultará los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Serrano ha trasladado que la medida impulsada por el Ejecutivo es "irregular e innecesaria". El dirigente autonómico ha vinculado esta decisión con la situación judicial que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la que ha definido como "pentaprocesada".

Serrano ha sostenido que la regularización extraordinaria aprobada por el Ejecutivo central carece de respaldo institucional suficiente. Ha afirmado que la iniciativa va "en contra de los informes del Consejo de Estado" y que tampoco cuenta con el apoyo de las Instituciones Europeas.

Ni diez regularizaciones masivas van a conseguir tapar un nuevo escándalo inédito en nuestra democracia: que la mujer del presidente del Gobierno esté pentaprocesada por valerse de la posición de su marido. ⁦@SerranoAlfonso⁩ pic.twitter.com/co2SHjfvJh — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) April 14, 2026

El secretario general ha señalado que la medida constituye una decisión con implicaciones directas en la política migratoria. Según ha indicado, podría derivar en "mayores problemas de convivencia" y actuar como un "llamamiento a nuevas irregularidades" en futuros procesos migratorios.

Asimismo, ha advertido de que la regularización podría generar presión sobre los servicios públicos y ha apuntado a que esta situación podría "tensionar los servicios públicos" de la región.

Abierta la batalla judicial

En línea con las posiciones expresadas previamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Serrano ha confirmado que el Gobierno autonómico solicitará la suspensión cautelar de la medida en los tribunales.

La iniciativa busca frenar la aplicación de la regularización mientras se analiza su legalidad. Ayuso ya había adelantado la semana pasada la intención de recurrir la decisión del Ejecutivo central ante la justicia.

El secretario general del PP madrileño ha insistido en que, de no adoptarse esta suspensión, podría producirse una "situación lamentable" en relación con la gestión de los recursos públicos y el impacto en los servicios esenciales.

Serrano también ha cuestionado la intención del Gobierno en relación con el censo de población. Ha calificado de "inadmisible" que el Ejecutivo pretenda "retorcer" este registro con "fines espurios y políticos". Ha acusado al Gobierno de estar "agotado" y de tratar de desviar la atención de otras cuestiones.