Alerta en Madrid por la estafa de la falsa llamada del Hospital Gregorio Marañón

La Comunidad de Madrid ha difundido un aviso a través de Salud Madrid en el que pide extremar la precaución ante determinadas llamadas telefónicas que se están detectando en las que se utiliza el nombre del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Según la alerta, en estas llamadas los interlocutores se presentan como supuestos profesionales vinculados al centro hospitalario y apelan a situaciones familiares.

En particular, el supuesto trabajador del Gregorio Marañón suele hacer referencia a un falso incidente que afecta a un familiar directo para aumentar la urgencia. "Si recibes una llamada de un número oculto en nombre del Hospital Gregorio Marañón, diciendo que tu hijo ha tenido un accidente y pidiéndote dinero, se trata de un engaño", advierte Salud Madrid en redes sociales.

⚠️ ¡Alerta de estafa telefónica! Si recibes una llamada de un número oculto en nombre del Hospital Gregorio Marañón, diciendo que tu hijo ha tenido un accidente y pidiéndote dinero, se trata de un engaño. El Hospital nunca te va a pedir tus datos ni dinero por una asistencia. — Salud Madrid (@SaludMadrid) April 15, 2026

En el aviso, se insiste en un matiz: el Hospital General Universitario Gregorio Marañón no solicita en ningún caso dinero ni datos personales a pacientes o familiares a través de llamadas telefónicas.

"A mis padres les llamaron del Doce de Octubre para pedirles dinero por la prótesis super guay que me iban a colocar. En teoría, me había caído en la calle y fracturado la pierna. Mi padre les dijo que me quedara coja, que no importaba, que no tenía un duro y les colgó", ha respondido una usuaria a la publicación.