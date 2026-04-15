La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, concederá este sábado la Medalla de Oro a María Corina Machado y la Medalla Internacional a Edmundo González Urrutia.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín. De la opositora venezolana, el Gobierno regional ha destacado su lucha por la libertad y la democracia. "El pasado octubre fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su labor en defensa de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica en Venezuela", han recordado.

Sobre el presidente electo de Venezuela, han resaltado su impulso desde el exilio a "una futura transición democrática venezolana". "Se ha convertido en uno de los principales símbolos institucionales del intento de retorno a la democracia en Venezuela, defendiendo una transición pacífica, constitucional y basada en la soberanía popular", han reconocido.

Será el sábado por la tarde cuando Ayuso reciba tanto a Corina Machado como a Edmundo González con todos los honores en un gran acto en la Real Casa de Correos. A la cita acudirá el Consejo de Gobierno y se celebrará a las 17:30 horas, tal y como informó esta semana el portavoz.

Un día antes, el viernes 17, la opositora venezolana también recibirá la Llave de Oro de Madrid, una distinción que José Luis Martínez-Almeida ha decidido entregarle por su compromiso con los derechos humanos y con la democracia. "Es una persona que ha puesto en peligro su vida y su integridad física, que es un símbolo universal", destacó el alcalde el pasado viernes al anunciar el reconocimiento.

La Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, la que recibirá Corina Machado, se concede "por los servicios prestados a la sociedad", mientras que la Internacional, la reservada a Edmundo González, "expresa el reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales por su labor institucional". En 2024 esta última le fue otorgada al presidente argentino, Javier Milei.

Por su parte, Edmundo González ha agradecido en sus redes sociales el "honor" de ser galardonado con tal distinción. La recibirá, ha dicho, "en nombre de los venezolanos que, dentro y fuera del país, siguen defendiendo la libertad y la democracia".

Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo

También este miércoles, la CAM ha aprobado la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades, instituciones y entidades sociales. Como cada año, este reconocimiento se entregará durante el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, el próximo 2 de mayo, en la Real Casa de Correos.

Entre los galardonados figuran el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr.; la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual; o la Vuelta Ciclista a España junto a su director, Francisco Javier Guillén Bedoya.

También reciben la distinción el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, el periodista César Lumbreras o los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), por su trabajo en la conservación de la fauna y la biodiversidad en la región.

En el ámbito sociosanitario, se reconoce a Miguel Carballeda por su labor como presidente de la ONCE y aJosé Eugenio Guerrero, médico intensivista y jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, entre otros.