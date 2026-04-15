Madrid logra sacar de la calle al 25% de los atendidos en su Campaña del Frío

La Campaña del Frío 2025-2026 impulsada desde el Ayuntamiento de Madrid ha proporcionado alojamiento y atención integral a 1.438 personas en situación de exclusión socio-residencial y sin hogar. El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha presentado este miércoles el balance de la campaña, que se ha desarrollado entre el 23 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

El dispositivo ha constado de 432 plazas estables diarias que han permitido garantizar la intervención social, la atención sanitaria básica y la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y aseo a 1.117 hombres (78%) y 321 mujeres (22%) que requerían de una asistencia integral durante los meses de invierno en los que las condiciones climáticas constituyen un factor de riesgo añadido a su situación de calle.

En cuanto al sector femenino, ha registrado un incremento de dos puntos porcentuales respecto a la edición anterior, al pasar de representar el 20,4% en la campaña 2024-2025 al 22,4% en la actual. Este grupo se ha priorizado por enfrentarse a un mayor riesgo de sufrir violencia en la vía pública.

Otros perfiles que han tenido preferencia de acceso a los centros han sido los jóvenes menores de 30 años (que suponen más de un tercio de los atendidos), los mayores de 65 años, las personas con patologías sanitarias graves tanto físicas como mentales y las personas con baja autonomía.

El 51% de las personas atendidas se corresponde con personas en situación de sinhogarismo, mientras que el 49% restante son personas en situación de exclusión socio-residencial.

Cabe destacar que el Consistorio madrileño ha ofrecido alojamiento y atención social a 139 solicitantes de asilo mientras se tramita su acceso al sistema de protección internacional, pese a ser una competencia de la Administración central. A este respecto, Fernández ha manifestado que siguen pidiendo esa colaboración con el Gobierno, que "hasta el día de hoy no se está produciendo".

Novedades: atención diurna e incorporación de apoyo psicológico

La ocupación global de los recursos se ha situado en un 91,4%, con más de 53.700 estancias. Además, a las 432 plazas fijas diarias se sumaron plazas extra desplegadas durante 40 jornadas con bajada extrema de las temperaturas. Esto ha permitido disponer de cerca de 1.500 estancias adicionales.

Uno de los hitos más reseñables es el porcentaje de inserción logrado tras el paso por estos recursos temporales, ya que un 25% de las personas atendidas ha conseguido dejar atrás la situación de calle. En concreto, 281 personas han sido derivadas a la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar y a otros centros de atención social, 51 personas han salido a vida autónoma, nueve personas mayores fueron derivadas a residencias y se apoyó a 15 personas en el retorno voluntario a su país de origen.

En esta campaña, por primera vez, el servicio no se ha limitado al horario nocturno, sino que ha incorporado atención diurna para ofrecer una respuesta más completa a los usuarios. En total, se han realizado 8.357 actuaciones en el ámbito del trabajo social, incluyendo valoración de casos, seguimiento, gestión documental y derivaciones a recursos ajustados a las necesidades de cada usuario.

Por su parte, desde el servicio de enfermería, se han llevado a cabo 7.242 actuaciones, entre las que se encuentra el seguimiento sanitario, la administración de medicamentos y las curas. Como novedad, se ha incorporado el apoyo de los nuevos psicólogos de Samur Social, un servicio que se reforzará en próximas campañas tras haber atendido 48 casos.

El operativo ha contado con el esfuerzo conjunto de diversos efectivos municipales. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) ha ofrecido el traslado desde dos puntos céntricos de la ciudad hasta los centros.

A su vez, Policía Municipal ha colaborado en la recogida ordenada de los usuarios, Samur-Protección Civil ha intervenido ante avisos de emergencia sanitaria y Madrid Salud ha prestado apoyo. Por su parte, los Equipos de Calle han cooperado en la detección y derivación de usuarios y Voluntarios por Madrid ha brindado acompañamiento social.