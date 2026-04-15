El festival que une arte, ciencia y naturaleza vuelve a Madrid con talleres, cine y conciertos

Matadero Madrid acoge del 14 al 19 de abril la segunda edición del Festival Biophest, una cita que combina arte, ciencia y naturaleza a través de una programación de talleres, instalaciones, cine, rutas y encuentros.

El proyecto gira en torno a la biofilia, el vínculo entre las personas y el entorno natural, y reúne a artistas, científicos y especialistas internacionales en una propuesta que busca explorar nuevas formas de relación con el mundo vegetal.

El festival está comisariado por la experta en botánica urbana Elena Páez y la especialista en comunicación cultural Eva F. Cortés, y se desarrolla dentro del programa Intermediae de Matadero Madrid, centrado en iniciativas culturales de carácter social y ecológico.

Instalaciones y propuestas artísticas

Desde el 17 de abril, la Nave Una acogerá varias instalaciones de acceso libre que conectan arte y naturaleza. Entre ellas destaca Photosynthesis, una obra que experimenta con la idea de alimentar plantas a través de imágenes en lugar de luz, y Chemical Calls of Care II, centrada en la comunicación entre humanos y especies vegetales mediante estímulos sensoriales.

También se presenta la instalación Oasis improbable, inspirada en el jardín creado por el cineasta Derek Jarman, junto a una exposición de variedades agrícolas locales que invita a reflexionar sobre la pérdida de biodiversidad.

Cine, talleres y rutas por la ciudad

La programación incluye proyecciones como The Garden (1990), The Secret Life of Plants (1978) y el documental Sembradoras de vida (2019), que abordan distintas miradas sobre la relación entre personas y naturaleza.

El festival se completa con talleres, actividades familiares y rutas guiadas por entornos naturales cercanos a Matadero Madrid, como el río Manzanares o el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela.

Biophest propone así una experiencia cultural en la que el arte y la naturaleza se cruzan para explorar nuevas formas de entender el paisaje y la vida vegetal.