El plan gastronómico del Bernabéu que puedes disfrutar por tan solo 5 euros

Del 16 al 19 de abril, el entorno del estadio Santiago Bernabéu acoge una nueva edición de la Ruta de la Tapa Zona Bernabéu, una cita gastronómica que reunirá a 37 establecimientos del distrito Chamartín. Durante cuatro jornadas, los asistentes podrán degustar creaciones especiales elaboradas para la ocasión, siempre acompañadas de un tercio de Mahou por 5 euros.

La iniciativa está impulsada por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Chamartín, con el apoyo de la Junta Municipal del distrito y distintas entidades colaboradoras. De los locales participantes, once estarán ubicados dentro del Market del estadio, mientras que los 26 restantes se reparten por calles cercanas.

Tapas de toda España en un mismo recorrido

La propuesta reúne una amplia variedad de recetas que recorren distintos rincones del país. Los visitantes podrán encontrar desde tostas de Santoña o bocados donostiarras hasta propuestas como brioches baleares con sobrasada, miel y queso de Mahón o arroces con denominación de origen Albufera.

No faltarán clásicos muy reconocibles como tortilla, torreznos, chistorra, jamón, gildas o empanadas, junto a opciones más elaboradas como solomillo, carrillera o pulgas de lacón. Toda la información sobre los establecimientos y sus tapas estará disponible mediante un código QR presente en los carteles de la ruta.

Mercadillo y ocio durante el fin de semana

La programación se completa con el Mercadillo Le Chic Pop Up, que se celebrará los días 18 y 19 de abril en la Plaza de Quito (Paseo de la Habana, 9-11) y en el Parque de San Fernando (Alberto Alcocer, 9).

Este espacio contará con puestos dedicados a moda, decoración, accesorios, arte y productos gourmet, además de artículos infantiles y de belleza. Su celebración durante el fin de semana convierte la ruta en un plan que combina gastronomía, compras y paseo por una de las zonas más animadas del distrito Chamartín.

Entre los establecimientos participantes figuran locales conocidos como Imanol, La Encinita, Materia Prima, Taberna La Daniela, Casa Dani, Perretxico, Joselito, Malvón, Illumbe, Balandro o Arzábal, entre otros muchos repartidos por el entorno del Bernabéu.