El viaje relámpago de Ayuso a Bruselas en vísperas de la entrada en vigor de Mercosur

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viaja este jueves a Bruselas -Bélgica- con una agenda de trabajo centrada en la economía y la defensa de los intereses de la agricultura y la ganadería de la región.

Se trata del segundo viaje institucional al exterior de la presidenta de la Comunidad de Madrid en 2026 tras el que realizó a la ciudad de Nueva York -EE UU- este pasado marzo.

Durante su visita institucional fugaz de dos días a la capital europea, Ayuso mantendrá distintos encuentros y reuniones, entre ellas con el comisario de Agricultura y Alimentación de la UE, Christophe Hansen, para analizar entre otras cuestiones la situación del sector agrario madrileño tras el acuerdo de Mercosur que entrará en vigor este próximo 1 de mayo.

También protagonizará un acto que reunirá a una treintena de empresas y organizaciones empresariales españolas con sede en la capital belga. Además, la presidenta mantendrá un encuentro con eurodiputados españoles encabezados por el vicepresidente tercero del Parlamento de la UE y la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE).

Ayudas de hasta 40.000 euros para impulsar el relevo generacional

El pasado sábado, durante una entrevista en el programa Agropopular de la Cadena COPE, la jefa del Ejecutivo autonómico anunció la renovación de las dos convocatorias de ayudas regionales para la incorporación de agricultores y ganaderos al sector primario.

Ayuso explicó que una de ellas se dirige a jóvenes de entre 18 y 40 años, y la otra cubre el tramo de entre 40 y 60, con el objetivo de fomentar el relevo generacional y asegurar la continuidad y la rentabilidad de esta profesión.

La primera de estas subvenciones, para la población más joven, está dotada de 2,5 millones de euros, con una prima básica de hasta 30.000 euros por persona, que puede ser ampliable mediante complementos de 10.000 euros, por incluir ganadería de herbívoros o granívoros, realizar agricultura ecológica, generar, al menos, un puesto de trabajo a tiempo completo o ubicarse dentro de la Red Natura 2000 de protección ambiental.

Esta iniciativa contribuye a que se establezcan por primera vez en una explotación (exclusiva o compartida), o bien se conviertan en socios de cualquier entidad asociativa territorial, pero se requiere que acrediten el logro de su plan empresarial en un máximo de 18 meses. El plazo de solicitudes estará disponible hasta el próximo 7 de mayo y podrán realizarse de forma telemática en la página web institucional.

La segunda línea de ayudas, dirigida a las edades superiores, está dotada de 500.000 euros. De este modo, se duplica la cantidad inicial presupuestada en 2025, que ascendió a 250.000 euros, aunque finalmente se elevó a 304.000 ante el gran número de peticiones recibidas. Las inscripciones para esta convocatoria también se podrán realizar telemáticamente a través de este enlace hasta el 4 de mayo.

Ambas líneas de ayudas están cofinanciadas en un 50,5% por el Ejecutivo autonómico, un 23% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el 17,5% restante por la Administración General del Estado.