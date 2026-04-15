La Comunidad de Madrid logra por cuarto año consecutivo el liderazgo como la comunidad autónoma con menor tiempo de espera para una operación quirúrgica en los hospitales de su sanidad pública, según los datos a 31 de diciembre de 2025 publicados esta tarde por el Gobierno central.

En Madrid la demora para una intervención es de 50 días, frente a la media de España que asciende a 121 y en regiones como Cataluña, disparadas a 142 días -casi el triple-. Además, la Comunidad de Madrid también tiene el dato más bajo de pacientes con una espera superior a 6 meses para una operación -apenas el 0,8%- frente a la media nacional del 21,6% o el 32% que registra Cataluña.

De otro lado, según las mismas cifras del Ministerio de Sanidad, la región madrileña se encuentra entre las comunidades autónomas con menor tiempo de espera para una consulta con un médico especialista en su sanidad pública con 68 días, mientras la media en España asciende a un total de 102 días, un +33% con respecto a la Comunidad de Madrid. La espera en Navarra para consultas sube a 152 días y a 120 en Cataluña.

Según el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso, la tecnología más avanzada, los mejores profesionales y una gran coordinación de equipos logran que Madrid siga siendo la autonomía de España con la menor demora para una operación quirúrgica en sus hospitales.

Este 2026 Madrid tiene una inversión histórica para su sanidad pública con más de 11.000 millones de euros, el 36% de su presupuesto anual. Seis de sus hospitales acaban de renovar su liderazgo entre los 10 mejores de España, con La Paz y el Gregoria Marañón como los dos primeros del ránking.

Y ahora "la mejor sanidad de España mira al futuro con el inicio de las obras de su Ciudad de la Salud: 1.000 millones de inversión para el complejo sanitario público más grande de Europa y con lo último en la tecnológica del sector", añaden desde Sol.