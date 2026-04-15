La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno de España que las nuevas pulseras antimaltrato se destinen a todas las víctimas de violencia de género y no únicamente a los casos recientes, al considerar que la medida puede dejar sin protección a mujeres que ya están en el sistema.

La consejera de Asuntos Sociales, Juventud y Familia, Ana Dávila, ha trasladado esta petición antes de la Conferencia Sectorial de Igualdad, donde ha cuestionado el planteamiento del Ministerio en relación con estos dispositivos. Según ha señalado, limitar las nuevas pulseras a víctimas recientes implica establecer diferencias en la protección y podría aumentar el riesgo para quienes ya cuentan con medidas en vigor.

Dávila ha afirmado que los nuevos dispositivos previstos "solo van a ser para las nuevas víctimas", lo que supone "poner en riesgo otra vez a las víctimas". Ha sostenido que el enfoque actual genera una diferenciación en la atención, al hablar de "víctimas de primera y de segunda".

Fallos detectados por la Comunidad de Madrid

En relación con estos dispositivos, Dávila ha asegurado que 42 mujeres en la región han registrado fallos en su funcionamiento. Ha añadido que, en al menos un caso, una víctima habría notificado incidencias en más de 50 ocasiones.

Según ha explicado, estos problemas técnicos persisten en el tiempo y, pese a los anuncios de mejoras que quiere difundir el Gobierno, continúan produciéndose. La responsable autonómica también se ha referido al sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género, conocido como Viogén, y ha señalado que el sistema "tampoco funciona" adecuadamente y puede estar "poniendo a las víctimas en riesgo".

Dávila ha recordado que tres de los cuatro últimos asesinatos en la Comunidad de Madrid correspondían a casos catalogados como de "riesgo bajo". Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha reiterado su solicitud de modificar los protocolos de valoración del riesgo dentro de Viogén. Con el objetivo de que las evaluaciones se ajusten de forma más precisa a la realidad de cada caso.