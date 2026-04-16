Almeida destapa la "trampa" de la regularización de inmigrantes: "Es necesario que los madrileños lo sepan"

José Luis Martínez-Almeida ha dejado claro que el Consistorio no asumirá ninguna responsabilidad de la "chapuza" del proceso de regularización de inmigrantes de Pedro Sánchez. Con ese mensaje ha querido anticiparse este jueves el alcalde a Reyes Maroto, que, según ha previsto, intentará trasladar al ámbito municipal las consecuencias de la medida.

"Para el Ayuntamiento de Madrid, la dignidad de las personas es innegociable", ha señalado Almeida para marcar distancia con un Gobierno central que, a su juicio, la "vende por cuatro votos" de Podemos. Bajo esa premisa, ha insistido en que el Consistorio no va a colaborar "de ninguna manera" en un procedimiento que considera fallido desde su origen.

El alcalde ha advertido además de que el decreto permitirá la regularización de personas con antecedentes no solo penales, sino también policiales. "Esto es necesario que los madrileños lo sepan", ha avisado, para después afirmar que "han colado una trampa". "No es xenofobia decir que se van a regularizar, gracias a ese decreto, personas que cuentan con antecedentes policiales gravísimos, por detención, por delitos y por la comisión de faltas. "Esto no es racismo ni xenofobia, esto es decirle a los madrileños la realidad", ha defendido.

Más allá de esto, el alcalde también ha denunciado que Sánchez y sus 22 ministros han dejado a los Ayuntamientos "a ciegas" por la falta total de indicaciones. Esa ausencia de información, ha explicado Almeida, impide saber cómo reforzar los servicios básicos municipales: "No sé cómo tengo que reforzar el 010 o las oficinas de atención al público. Es que no nos han dicho en qué consiste nuestra intervención".

A su juicio, resulta inaceptable que ahora "esta chapuza sea culpa nuestra" y que los Consistorios tengan que actuar sin una hoja de ruta clara. "Si el Gobierno considera que faltan capacidades, que aumente los servicios y el personal", ha demandado.

Pese a este contundente rechazo, Almeida ha garantizado que todos los inmigrantes contarán con la "profesionalidad" y la "dedicación" de todos los funcionarios y servicios del Ayuntamiento de Madrid. "Ahí no va a estar la culpa, aunque nos la van a echar", ha lamentado en este punto.