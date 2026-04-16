Aparecen dos posibles armas del brutal asesinato del niño de 11 años en Villanueva de la Cañada

La investigación por el asesinato de David, un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, suma un nuevo frente después de que el presunto autor de los hechos ingresase en prisión provisional el pasado domingo. La Guardia Civil ha informado este jueves de que la colaboración ciudadana ha permitido localizar dos armas blancas en distintos puntos del municipio, que ahora están siendo analizadas para determinar si alguna de ellas pudo ser utilizada en el crimen.

Ambos objetos, según detallan los investigadores, no guardan relación aparente entre sí y han sido enviados a pruebas periciales. Por el momento, se desconoce el lugar exacto en el que fueron encontrados, así como cualquier otro detalle que permita vincularlos directamente con el asesinato. La clave está ahora en los análisis forenses, que deberán confirmar si alguna de estas armas coincide con la empleada en el ataque.

Fue el pasado jueves cuando, a última hora de la tarde, el menor fue apuñalado en repetidas ocasiones en el interior del Centro Cultural La Despernada, al que había acudido a clase de inglés. El niño, herido de gravedad en cuello, tórax y espalda, entró en parada respiratoria y fue trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente falleció.

El presunto autor, un joven de unos 22 años con problemas de salud mental, fue detenido horas después tras marcharse del lugar de los hechos. Días más tarde, el domingo, ingresó en prisión provisional por orden judicial. Allí permanece en el módulo de psiquiatría de la cárcel de Navalcarnero, después de haber estado ingresado previamente en el área de Psiquiatría del Hospital Rey Juan Carlos.

Desde el primer momento, la Guardia Civil activó un dispositivo para localizar el arma del crimen. Sin embargo, las primeras batidas en la zona no dieron resultado. Es ahora, gracias a la colaboración de vecinos, cuando han aparecido estas dos armas que podrían aportar nuevas pistas.