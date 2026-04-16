Detenido un pederasta que se escondía tras el alter ego de "Sandra" para realizar castings a menores tuteladas

Un hombre de 42 años, residente en el distrito madrileño de Salamanca y sin actividad laboral conocida, ha sido enviado a prisión tras ser detenido por la Policía Nacional en el marco de la denominada operación "Viento". Los investigadores le consideran un delincuente sexual reincidente con un patrón de actuación especialmente elaborado para captar a sus víctimas, según fuentes policiales.

La investigación se inició el pasado 11 de marzo, cuando dos menores de 16 y 17 años, en situación de vulnerabilidad y acogidas en un centro tutelado en Segovia, denunciaron haber sido contactadas a través de Instagram por un perfil que se hacía pasar por una mujer llamada "Sandra". La supuesta reclutadora les ofrecía una propuesta laboral con aparentes condiciones ventajosas: "Solo tenéis que hacer videollamadas desnudas con hombres mayores. Trabajaréis de lunes a viernes, en horario concreto, en nuestras oficinas o, si preferís, desde casa. El sueldo es de 2.800 euros al mes".

Según las pesquisas, el detenido seleccionaba a sus víctimas rastreando perfiles en redes sociales, sin que en principio supiera que algunas de ellas estaban bajo tutela de los servicios sociales. La oferta se fue difundiendo entre conocidas de las primeras denunciantes, ampliando el círculo de posibles afectadas. De hecho, los agentes no descartan que existan más víctimas. El caso fue asumido por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) Central tras las primeras diligencias practicadas en Segovia.

Escalada del modus operandi

Las declaraciones de las denunciantes permitieron reconstruir un procedimiento en varias fases. Tras el primer contacto, el sospechoso solicitaba a las víctimas fotografías y vídeos de carácter sexual con el pretexto de realizar una supuesta selección. Posteriormente, les remitía enlaces a través de Telegram para continuar con las conexiones y consolidar el engaño.

El siguiente paso consistía en proponer encuentros físicos. Aunque la mayoría rechazó la oferta, una menor de 17 años residente en Madrid accedió. El investigado la citó en una gasolinera próxima a la estación de Metro de Cuatro Vientos y, tras recogerla en su vehículo, se dirigió al aparcamiento del centro comercial Islazul, donde presuntamente cometió la agresión sexual. Consciente de la existencia de cámaras de seguridad, el hombre ordenó a la víctima que permaneciera en los asientos traseros tanto a la entrada como a la salida del parking.

Antecedentes y detención

Gracias al testimonio de esta última víctima, los agentes lograron identificar rápidamente al sospechoso. Según fuentes policiales, ya había sido detenido en 2021 por hechos similares, con un procedimiento muy parecido, aunque en aquel momento quedó en libertad judicial. Los investigadores destacan la reiteración en su forma de actuar, lo que refuerza la hipótesis de que pueda haber más perjudicadas.

Cinco días después de la denuncia inicial, el 16 de marzo, la policía estableció un dispositivo de vigilancia en torno a su domicilio. Fue arrestado cuando se encontraba en un establecimiento hostelero, presuntamente antes de acudir a una nueva cita con otra víctima. El detenido ha ingresado en prisión provisional mientras continúa la investigación. Los agentes analizan ahora el contenido de los dos teléfonos móviles que portaba en el momento de su arresto, convencidos de que podrían aparecer nuevas pruebas.