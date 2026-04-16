El cadáver hallado en la R-2 podría ser el de la mujer desaparecida en Barajas hace un año

Agentes de la Policía Nacional aguardan el resultado de las pruebas de ADN para confirmar si el cadáver de una mujer hallado recientemente junto a la R-2 corresponde a Orlinda Marín Trujillo, desaparecida hace casi un año tras ser vista por última vez en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El cuerpo sin vida fue localizado hace aproximadamente dos semanas a la altura del kilómetro 7,500 de la R-2, junto a un peaje. Según han informado fuentes de la investigación, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba signos de violencia.

Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de Orlinda, aunque la confirmación definitiva depende de los análisis forenses. En concreto, será la prueba de ADN la que determine con certeza la identidad de la mujer.

De 59 años y nacionalidad colombiana, la mujer fue vista por última vez el 22 de junio de 2025 en el aeropuerto madrileño. En ese momento, se encontraba haciendo escala en la capital tras haber llegado desde Ibiza y con la intención de continuar su viaje hacia Colombia.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron cómo la mujer abandonaba las instalaciones aeroportuarias, sin que desde entonces se haya vuelto a tener constancia de su paradero.

En el momento de su desaparición, las autoridades la consideraron persona vulnerable por padecer una demencia muy avanzada. Según El Mundo, la Policía Nacional ya ha comunicado a la familia que, con toda probabilidad, se trata de Orlinda. De hecho, asegura el mismo medio que los familiares habrían reconocido la ropa con la que Orlinda viajaba ese día.