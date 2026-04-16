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Madrid

Heridos dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Alcorcón

La nave, que despegó de Cuatro Vientos, acabó del revés en una zona agrícola. Los tripulantes salieron por su propio pie y rechazaron ir al hospital.

Libertad Digital
La nave, que despegó de Cuatro Vientos, acabó del revés en una zona agrícola. Los tripulantes salieron por su propio pie y rechazaron ir al hospital.
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El personal sanitario del Summa 112 ha atendido a dos personas que han resultado heridas leves tras un aterrizaje de emergencia en Alcorcón. Durante el descenso, la nave, que había despegado desde el aeródromo de Cuatro Vientos, ha volcado.

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El piloto de la avioneta tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en un campo de cultivo cercano al aeródromo, en el término municipal de Alcorcón, y ha terminado volcando la aeronave, sobre las 14:40 horas, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los dos ocupantes han logrado salir por sus propios medios y han sido atendidos por el 112 por heridas que no eran de gravedad. Por ello, han rechazado ser trasladados al hospital. En el suceso han intervenido también Bomberos de Madrid, Cruz Roja y Policía Local de Alcorcón.

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