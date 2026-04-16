La Fiscalía pide al juez que impulse la querella por acoso contra el alcalde de Móstoles

La Fiscalía ha solicitado el impulso procesal de una querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, y el Partido Popular, por el caso de presunto acoso sexual y laboral a una exedil para que se incoen diligencias de investigación.

Así consta en un escrito dirigido a la Sección de Violencia sobre la Mujer, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se expone que la querella ya ha sido registrada, pero que sin embargo hasta la fecha no se ha iniciado el correspondiente procedimiento judicial.

La querella se presentó el pasado mes de febrero en los juzgados de Móstoles por parte de la exconcejal del Partido Popular en Móstoles tras denunciar internamente una situación de presunto acoso a manos del regidor.

En la querella, la exedil atribuye al alcalde la presunta comisión de varios delitos, entre ellos acoso sexual y laboral, coacciones, lesiones, delitos contra la integridad moral y revelación de secretos.

Ante la ausencia de pasos procesales, la Fiscalía ha instado a que se dicte un auto de incoación y se inicien diligencias previas, con el objetivo de avanzar en la investigación y esclarecer los hechos denunciados. Asimismo, solicita que se le dé traslado de las actuaciones para su seguimiento.

El documento refleja la preocupación del Ministerio Fiscal por "el tiempo transcurrido" sin avances procesales, lo que ha motivado esta petición de activación judicial.

Por su parte, el alcalde de Móstoles ha reiterado este jueves su confianza en la Justicia y ha advertido de que emprenderá acciones legales contra quienes difundan "informaciones falsas" o vulneren su derecho al honor, han informado fuentes municipales.

Desde el Consistorio mostoleño apuntan a que "no existe ninguna novedad procesal" en torno a la querella presentada contra el alcalde por parte de una exconcejala del partido que le acusa de un supuesto caso de acoso sexual.