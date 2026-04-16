Los ocho museos de Madrid que podrás visitar gratis este sábado

Madrid volverá a abrir las puertas de parte de sus principales museos sin coste este sábado, 18 de abril, con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una iniciativa impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y respaldada por la Unesco.

La celebración busca concienciar sobre la importancia de conservar el patrimonio cultural y la vulnerabilidad de los bienes históricos, además de acercar su valor a la ciudadanía a través del acceso gratuito a espacios culturales.

Museos que abren gratis en Madrid

En total, ocho museos de la capital podrán visitarse sin pagar entrada durante toda la jornada del sábado. Entre ellos se encuentran el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo del Romanticismo, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de América, el Museo del Traje, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Cerralbo y el Museo Nacional de Artes Decorativas, todos ellos con horarios especiales de acceso gratuito.

Los recorridos abarcan desde colecciones de arte contemporáneo y patrimonio histórico hasta piezas arqueológicas, moda, artes decorativas o espacios que recrean la vida aristocrática del siglo XIX.

La jornada se plantea como una oportunidad para redescubrir algunos de los museos más representativos de Madrid sin coste de entrada y con propuestas adaptadas a todo tipo de público.

Otros museos con acceso gratuito en Madrid

Más allá de esta fecha concreta, varios de los principales museos de la capital cuentan con franjas habituales de acceso gratuito a lo largo de la semana.

El Museo del Prado abre sin coste de lunes a sábado de 18:00 a 20:00 horas y domingos y festivos de 17:00 a 19:00 horas. El Museo Reina Sofía ofrece entrada gratuita de lunes a sábado de 19:00 a 21:00 horas (excepto los martes, día de cierre) y los domingos de 12:30 a 14:30 horas.

También la Galería de las Colecciones Reales permite la entrada gratuita de lunes a jueves de 18:00 a 20:00 horas, mientras que el Museo Thyssen-Bornemisza abre sin coste los lunes.

Esta combinación de aperturas especiales y horarios gratuitos habituales convierte a Madrid en una de las ciudades europeas con mayor acceso libre a su oferta museística.