Marisco, gaitas y entrada gratis: el gran plan gastronómico que llega a Alcobendas

El recinto ferial del Parque de Andalucía, en Alcobendas, vuelve a acoger uno de los eventos gastronómicos más populares de la primavera: la XXIX Feria del Marisco de Xuntanza, que se celebra del 15 de abril al 3 de mayo con entrada gratuita para todos los visitantes.

La cita, organizada por la asociación Xuntanza de Gallegos con la colaboración de Demar Degustación, reúne cada año a miles de personas atraídas por la calidad del producto y el ambiente festivo. Los productos llegan directamente desde El Grove, uno de los grandes referentes del marisco gallego, y se preparan diariamente en el propio recinto.

Marisco fresco y platos tradicionales

La oferta gastronómica se distribuye en ocho stands, donde se servirán distintas especialidades del mar y recetas tradicionales. Entre los productos más destacados figuran pulpo, buey de mar, navajas, centollos, almejas, bogavantes y mejillones, además de frituras y arroces marineros.

También habrá empanadas de diferentes variedades, quesos y panes artesanales, acompañados por vinos gallegos como albariños, godellos y ribeiros. La propuesta busca recrear el sabor y la tradición culinaria de las rías gallegas en pleno norte de Madrid.

La inauguración oficial tendrá lugar el 16 de abril a las 20:00 horas, con un pregón a cargo de la periodista María Cheda.

Música, cultura y plan familiar

La feria contará con un programa cultural que incluye actuaciones de bandas folclóricas y música tradicional gallega durante varios días. Uno de los momentos más señalados será el XXII Encuentro de gaitas y bailes tradicionales, previsto para los días 25 y 26 de abril.

Además, el recinto incorporará una exposición temática relacionada con el mundo de la pesca, con elementos decorativos y referencias a la cultura marinera.

Para las familias, también habrá una zona infantil con castillo hinchable, pensada para que los más pequeños puedan disfrutar del evento mientras los adultos recorren los puestos gastronómicos.

El horario será de 13:00 a 16:00 horas para las comidas y de 19:00 a 22:30 horas para las cenas, y se ampliará hasta medianoche o la una de la madrugada los fines de semana.