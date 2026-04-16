Matute ironiza con el "disgusto" de Mónica García: ni Tezanos puede cambiar el liderazgo de Madrid en listas de espera

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha presumido de los buenos datos de la lista de espera quirúrgica en Madrid, con la demora más baja para una operación de toda España por cuarto año consecutivo ante el "disgusto" de la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Entiendo que a Mónica García le dimos un disgusto porque ella tuvo que publicar otra vez que nuestros datos eran mejores y aunque los interprete Tezanos, el presidente del CIS, no los va a cambiar", ha dicho la responsable de la sanidad madrileña.

En concreto, la Comunidad de Madrid cerró el pasado año con un total de 80.525 personas en lista de espera quirúrgica y una demora media de 50 días para ser operado en un hospital, la más baja del conjunto de España, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al 31 de diciembre.

En declaraciones en los pasillos de la Asamblea, la consejera madrileña ha remarcado que esa media de 50 días de demora está tres veces por debajo de la de Cataluña, con 142 días de demora media, y de la media nacional, que se sitúa en 121 días, es decir, 71 días más. Tras Madrid, a cierre de 2023, las regiones con menor demora eran País Vasco (64), Galicia (73) o La Rioja (78). Por contra, encabezaban la lista con mayores demoras Andalucía, con 173 días, Cantabria, con 137, o Aragón, con 132.

Estos datos suponen que la sanidad madrileña continúa por cuarto año consecutivo como la región con menor tiempo de demora media para una operación, según ha destacado el Gobierno regional. En 2022, el tiempo que había que aguardar en la sanidad madrileña era de 48 días.

"Los datos son los que nos avalan con los resultados que tenemos", ha subrayado la consejera madrileña, quien ha remarcado que en cualquier caso "ayudaría mucho si todos" trabajaran "por la Sanidad, por la vida que tenemos que preservar" tal como hace la Comunidad de Madrid.

Además, Madrid también tiene el dato más bajo de pacientes con una espera superior a 6 meses para una operación, un total de 657, lo que supone el 0,8% del conjunto, frente a la media nacional del 21,6% o el 32% que registra Cataluña.

Otro dato favorable es que la región se encuentra entre las comunidades con menor tiempo de espera para una consulta con un médico especialista en su sanidad pública con 68 días, mientras la media en España asciende a un total de 102 días, es decir 34 días más.

"No nos conformamos"

"No nos conformamos, por eso seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en los profesionales, que es nuestro mayor tesoro", ha remarcado Matute, quien ha subrayado que estos datos son posibles gracias a este personal.

Además, ha recordado que en este 2024 habrá una inversión "histórica" en sanidad pública, con más de 11.000 millones de euros, el 36% de su presupuesto anual, pero ha reclamado más. "Le pedimos a la ministra de Sanidad y a la ministra de Hacienda que invirtieran más en Sanidad de forma finalista porque han reducido un 50% del presupuesto", ha criticado. "En Madrid queremos seguir liderando la Sanidad del futuro con estos indicadores y demostrando cómo hay que hacer las cosas", ha zanjado.