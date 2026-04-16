El concejal del Ayuntamiento de Madrid Javier Ortega Smith llevará ante los tribunales su "arbitraria" expulsión de Vox, después de que este miércoles Libertad Digital confirmara en primicia su definitivo cese, una decisión que tomó el Comité Ejecutivo Nacional de la formación.

Así lo ha adelantado este jueves en sus redes sociales el propio Ortega Smith, que ha justificado su decisión considerando que Vox se fundó precisamente "para combatir todo esto". "La ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los tribunales de Justicia", ha escrito exactamente en su cuenta de X.

Junto a su expulsión, también quedan fuera de la formación los concejales Carla Toscano e Ignacio Ansaldo. Los tres pasarían entonces a tener la condición de no adscritos en el Ayuntamiento de Madrid, lo que implicaría que dejarán de actuar bajo el amparo del grupo municipal.

Y es que, tal y como ha confirmado ya el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Vox ya ha comunicado formalmente la expulsión de los tres ediles a través de un escrito presentado ante la secretaria general del Pleno municipal. Es por eso que, a partir de este momento, el procedimiento queda en manos de la presidencia en Cibeles: "Es al presidente del Pleno al que le corresponde tomar las decisiones y al que le corresponderá dictar las resoluciones oportunas".

Aunque Almeida ha considerado así que no le corresponde a él hacer ningún tipo de valoración al respecto de la decisión, sí ha señalado, como ya hizo en su momento, que se valorarán las posibles consecuencias del cambio de estatus de los ediles y del propio grupo municipal. "Todos estos escenarios son los que tendrán que activarse ahora mismo desde la presidencia del Pleno", ha concluido.