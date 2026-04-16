La inmigración lo ocupa todo desde hace un año. Es uno de los grandes temas – si no el mayor- sobre el que va a girar el discurso político en los próximos meses y años y marcará, en buena medida, la próxima contienda electoral.

En la Asamblea de Madrid semana tras semana se trae a colación por parte de Vox. A los de Santiago Abascal se unen de vez en cuando las formaciones de izquierda, Más Madrid y PSOE en una pinza contra Isabel Díaz Ayuso cada vez más apretada según se acercan los próximos comicios autonómicos.

Y este jueves, un día después de que el Gobierno aprobara en Consejo de Ministros la regularización extraordinaria y masiva a través de un real decreto, volvió a suceder. Isabel Pérez Moñino insistió nuevamente en su concepto de "prioridad nacional" para instar a la presidenta a que atienda a los españoles primero en la sanidad madrileña. "Son nuestros compatriotas los que sí están muriendo atrapados en las listas de espera", lanzó justo un día después de que el Ministerio de Sanidad haya reconocido que Madrid es la comunidad autónoma con menor tiempo de espera para someterse a una operación quirúrgica o para ser atendido por un especialista, muy por delante de Cataluña.

"¿Qué más le da la regularización masiva de Sánchez? Porque, los regularice él o no, usted los atiende igual en nuestra sanidad pública. ¿Qué hace usted?, ¿hacerse la escandalizada mientras sigue llamando a miles y miles personas de todo el mundo a que vengan a su Madrid de todos los acentos?", inquirió la portavoz de la formación de derecha radical.

La presidenta no dudó en exponer su receta: "Ley y orden". "Sigo pensando que aquí hay integración, pero tiene que haber ley, orden e igualdad ante las oportunidades". Para Ayuso, Vox se está comportando como "socialistas de derechas". "Están tratando a los inmigrantes como a escoria, pleno a pleno", dijo también y defendió que aplicar lo que Moñino pide no sólo podría implicar dejar morir a algunas personas sin ser atendidas sino también un problema de salud pública.

Defendemos la Hispanidad a los dos lados del Atlántico. También, la igualdad ante la Ley, las oportunidades y el orden. pic.twitter.com/c3nNve9q2e — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 16, 2026

Después llegó el turno de la portavoz del PSOE, que defendió la regularización masiva de inmigrantes llevada a cabo por el Gobierno y acusó a Ayuso de racista y de cruel. "Su boicot demuestra que su política es racista y que gobierna de espaldas a los ciudadanos. Comparte con Vox su crueldad y la falta de respeto absoluto a nuestra historia: qué español no tiene un familiar que emigrara para buscarse una vida mejor".

Mar Espinar también calificó a la presidenta de clasista y coincidió con Vox en señalar que el gran remplazo es el impulsado por Ayuso, que está sustituyendo a los vecinos de los barrios de la Comunidad de Madrid por especuladores.

No fue la única que recurrió al insulto. En este sentido, fue ampliamente superada por Manuela Bergerot. "Hay que ser mala persona para oponerse a que los inmigrantes que ya viven en España puedan vivir un poco mejor. Hay que ser mala persona para ir al Supremo a recurrir los derechos de la gente que ya vive en Madrid. […] ¡Hay que ser sinvergüenza para culpar a las personas migrantes de los problemas de los servicios públicos madrileños!, ¡hay que ser sinvergüenza para culpar a la gente trabajadora de los problemas de Madrid!".

Para la portavoz de la formación de ultra izquierda, "la culpa de que vivamos peor en Madrid" es de los especuladores, de los que viven de las rentas, de los que acaparan pisos, dinero y poder. Siguiendo esta argumentación, espetó: "¡La única minoría peligrosa son los ricos! ¡A quien hay que deportar es a los ricos! ¡Hay que deportar a los ejecutivos del Ibex que pagan salarios mínimos para cobrar bonus millonarios! Esos son los únicos que rompen nuestra convivencia".

La presidenta contestó por orden. Al PSOE: "La regularización les da exactamente igual, ¿cómo tratan a los saharauis?, ¿por qué no entran ellos dentro del pack? Más allá, además del qué es el porqué. ¿Por qué hacen esto ahora? ¿Para mover los censos? ¿No será que el sistema electoral ya no les conviene como está? ¿No será porque no saben ni a cuánta gente le va a impactar? Si se trata de personas que llevan aquí años trabajando, por supuesto que hay que regularizarlas pero, ¿cómo vienen?, ¿de dónde vienen? Pero si lo cuestionan hasta en Bruselas. Ustedes buscan precariedad y pobreza".

La izquierda comunista multiplica la pobreza para vivir de ella. Del agravio de la lucha de clases y la revancha histórica. Todo lo que hacen va en esa dirección en cualquier lugar del mundo. pic.twitter.com/lnxYsRtphF — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 16, 2026

Y a Más Madrid: "Lo que estamos haciendo es combatir los efectos nocivos de un gobierno como el suyo que nos hace daño a todos los demás. La ministra de Sanidad está en contra de los médicos; la de Trabajo, en contra de los autónomos; el de los trenes, en contra los trenes; la de Vivienda en contra de la construcción de vivienda; el de Justicia, en contra los jueces; el de Interior, en contra de la policía; el de Medio Ambiente, en contra los agricultores. No hablemos de la de Seguridad Social con los inmigrantes, que están provocando que vengan sin plaza, sin nombres, sin apellidos, cuando somos las comunidades autónomas quienes vamos a gestionar esos servicios públicos. ¿Qué más les da la vida de la gente? Si son ustedes los que multiplican la pobreza y la pretendida lucha de clases para vivir de los pobres, que viven de los pobres, señores comunistas de la izquierda".

La idea es que si los españoles se acostumbran al fraude electoral de Venezuela, la corrupción de Cuba, o la represión de China, encajarán con mayor deportividad la corrupción que tenemos en España. pic.twitter.com/6HHF6qAwpq — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) April 16, 2026

Después, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, concluiría que en la "escala de valores" de partidos como el PSOE o Más Madrid, "lo importante es ser de izquierdas, los derechos humanos vienen después".