Sánchez castiga a Madrid sin desfile militar el Dos de Mayo por segundo año consecutivo

No habrá parada militar en la Puerta del Sol con motivo del Dos de Mayo, el día grande de la Comunidad de Madrid. Por segundo año consecutivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dinamita esta festividad, que tendrá que celebrarse sin el tradicional desfile que se venía desarrollando casi sin interrupción desde que esta conmemoración del levantamiento contra la ocupación militar francesa en 1808 fuera instaurada por el expresidente regional del PSOE Joaquín Leguina.

Hasta el año pasado, cuando la guerra entre el Gobierno central y el madrileño se recrudeció y en Moncloa decidieron dejar a los madrileños sin uno de sus actos más queridos. Pero Isabel Díaz Ayuso se reservó una sorpresa: varios músicos comenzaron a tocar durante su discurso pronunciado en la Puerta del Sol La muerte no es el final, la pieza con la que se suele rendir homenaje a los caídos.

"Este año, el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus Fuerzas Armadas. Los madrileños quieren y admiran a su Ejército. Siempre con ellos, en los malos y en los buenos momentos. Un cuerpo de élite, querido y admirado en todo el mundo. Hombres y mujeres que dan su vida por la nuestra, sin importar momento o circunstancia", apuntó la presidenta en su discurso y se mostró convencida de que esta decisión de Defensa sería reversible.

Pero mientras Pedro Sánchez siga al frente del Gobierno no parece que vaya a ser así. Así las cosas, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz, Miguel Ángel García, lamentó esta decisión "sectaria" y subrayó que esta parada militar "se sigue celebrando en otras comunidades autónomas".

El consejero avanzó que a diferencia del año pasado, cuando la entrega de galardones se sacó a la plaza, en esta ocasión la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo se llevará a cabo en el interior de la Real Casa de Correos. "Pero ya les anticipo que habrá sorpresas y que habrá, lógicamente, otro tipo de actos y de eventos que nos permitirán, también en el exterior, poder celebrar con los madrileños".