Vuelve a Madrid su mercadillo vintage más viral: ropa única, customización, música y acceso gratuito

Xulo Market regresa a Malasaña con dos días de moda vintage, música en directo, customización de prendas y un espacio de 150 m² dedicado al estilo retro y sostenible.

Madrid vuelve a sumar un nuevo plan para los amantes de la moda de segunda mano y el consumo responsable. Xulo Market regresa a la capital con una nueva edición que tendrá lugar los días 18 y 19 de abril en el espacio AMEN, en el barrio de Malasaña, con entrada gratuita previa reserva.

El evento reunirá una cuidada selección de prendas vintage, con especial protagonismo para piezas de los años 90 y 2000, además de ropa de archivo, moda masculina y propuestas de estilo streetwear. Todo ello en un espacio de más de 150 metros cuadrados convertido en punto de encuentro para la cultura vintage en la ciudad.

Moda vintage y experiencia completa

Más allá de la venta de ropa, el mercadillo apuesta por una experiencia completa en torno a la moda y la cultura urbana. El espacio contará con un coffee corner con café de especialidad y matcha, pensado como zona de descanso y encuentro para los asistentes.

La programación incluirá además sesiones de DJ en directo con las actuaciones de Rasasavda y Flusso, que pondrán música al ambiente durante las dos jornadas. También habrá un servicio de customización de prendas en vivo a cargo de P.S. Design Official, una de las actividades más destacadas de esta edición.

El objetivo del proyecto es combinar moda vintage, creatividad y consumo responsable en un mismo espacio, apostando por un modelo más sostenible y cercano al público joven.

Un proyecto de moda sostenible

Xulo Market se define como una iniciativa pionera en España que une la moda vintage con el impulso del consumo circular, además de dar visibilidad a marcas emergentes y diseñadores independientes.

El evento funciona como escaparate para proyectos artesanales y propuestas made in Spain, creando un entorno donde conviven moda, arte y cultura urbana en un mismo espacio.

Fechas, lugar y acceso

El mercadillo se celebrará los días 18 y 19 de abril, en horario de 11:00 a 21:00 horas, en la tienda AMEN (calle San Andrés, 3), en Madrid.

Las entradas son gratuitas, aunque es necesario reservarlas previamente para acceder al evento.

Con esta nueva edición, Xulo Market refuerza su presencia en la agenda cultural madrileña como uno de los planes más atractivos para quienes buscan moda alternativa, sostenibilidad y experiencias diferentes en la ciudad.