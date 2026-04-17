Ayuso alza la voz contra el "ilegal" concepto de "prioridad nacional" introducido por Vox en su pacto con Guardiola

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado este viernes desde Bruselas sobre el pacto alcanzado por el PP y Vox en Extremadura, en el que este último ha introducido el principio de "prioridad nacional" para el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas".

Es el mismo concepto que los de Santiago Abascal, de la mano de José Antonio Fúster e Isabel Pérez Moñino, han introducido como petición en la Asamblea de Madrid con ningún éxito pues la mayoría absoluta del Partido Popular en la región lo ha impedido.

Este mismo jueves los populares votaron en contra de una iniciativa de Vox que pretendía revertir las políticas en favor de la natalidad impulsadas por la presidenta madrileña y que han conseguido corregir la tendencia negativa sobre los nacimientos en la región, tal y como sostienen en el Ejecutivo autonómico.

En concreto, Moñino defendió una Proposición No de Ley para eliminar el límite de edad en el acceso a las ayudas, que ahora está fijado en mujeres menores de 30 años para que puedan obtener 500 euros mensuales, y establecer el criterio de "prioridad nacional". Es el mismo concepto que pretenden imponer en la sanidad para que los inmigrantes dejen de ser atendidos en igualdad de condiciones con los españoles.

"Están tratando a los inmigrantes como a escoria, pleno a pleno", les dijo este jueves Ayuso y defendió que aplicar lo que Moñino pide no sólo podría implicar dejar morir a algunas personas sin ser atendidas sino también un problema de salud pública. Para Ayuso, Vox se está comportando como "socialistas de derechas".

Un día después, tras el pacto alcanzado en Estremadura y a preguntas de la prensa, Ayuso reiteró que ella cree en la "ley y en el orden" y, por tanto, considera que "no puedes dejar a nadie ilegalmente fuera de requisitos para los que tiene derechos". Y remató: "Así que como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no son legales, el tiempo lo pondrá todo en su sitio". La presidenta cree que no se puede dejar a nadie al margen de un sistema, como el sanitario, al que ha contribuido. "Se nos ha pedido también a nosotros en Madrid", recordó.

Por lo demás, quiso felicitar a su compañera de partido María Guardiola por "haber ganado las elecciones, por tantos meses de espera y de tanto trabajo". Y en claro reproche a Vox añadió: "Pienso que después tanto hablar creo que ya ha llegado el momento de poner manos a la obra".

La presidenta en funciones de Extremadura fue la encargada ayer de anunciar este pacto pasadas las 20.00 horas acompañada por el líder extremeño de Vox, Óscar Fernández, que asume la vicepresidencia del Ejecutivo de Guardiola junto con la consejería de Desregulación, Política Social y Familia. Vox se encargará también de la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, aunque no se ha dado a conocer todavía quién la ocupará. El partido tendrá, además, un senador por designación autonómica, que será Ángel Pelayo.

El acuerdo se cierra además a las puertas de las elecciones andaluzas tras un fuerte frenazo en el crecimiento experimentado por los de Abascal en los pasados comicios de Castilla y León. El objetivo, por tanto, de cerrar este acuerdo cuanto antes ha sido en gran medida contener la hemorragia que podría suponer el llamado voto útil al popular Juanma Moreno, dado que se estaba comprobando que Vox bloqueaba la formación de gobiernos de centro-derecha.

A primera hora de este viernes Pérez Moñino sacaba pecho del acuerdo y lanzaba un mensaje de "esperanza", según palabras del propio partido, a todos los españoles y aseguraba tras repartirse también las consejerías con el PP que este pacto supone la "alternativa" frente a la "deriva" y el "cambio de sillones" del bipartidismo: "Venimos a hablar de deportaciones masivas, del control de nuestras fronteras y de las consecuencias de la inmigración masiva, venimos a hablar sobre estas cuestiones que afectan día a día a los españoles".

En este sentido, añadía que desde Vox van a "limpiar de criminales las calles de Madrid": "Recuperar nuestras calles es […] señalar a los culpables y a los traidores y echarlos del poder por haberlos colocado y por haber causado inseguridad en los barrios".