La presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en Bruselas en un viaje fugaz donde mantendrá distintos encuentros y reuniones, entre ellas con el comisario de Agricultura y Alimentación de la UE, Christophe Hansen, para analizar entre otras cuestiones la situación del sector agrario madrileño tras el acuerdo de Mercosur que entrará en vigor este próximo 1 de mayo.

También con directivos y representantes de empresas españoles. Es con ellos con quienes ha querido realizar un pequeño análisis de la situación que atraviesa el país. "Aprovechando que estamos en Bruselas queremos denunciar la situación política, social y económica que se está viviendo en España", dijo.

Isabel Díaz Ayuso comenzó por lo último que se conoce de una de las tramas de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. Y es que este jueves a última hora se conoció el informe de la Unidad Central Operativa [UCO] de la Guardia Civil que afecta directamente a la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y antes jefa del Ejecutivo de Baleares.

Los investigadores han documentado la relación entre Armengol y Koldo García, asesor y mano derecha del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, fraguada en los meses de la pandemia, y lo han hecho recogiendo hasta 65 mensajes cruzados entre ambos a través de sus teléfonos.

"Hoy es portada nacional que la tercera autoridad del país, la presidenta del Congreso de los Diputados, está vinculada a una de las muchas tramas de corrupción del Gobierno, ésta por la compra fraudulenta de material sanitario durante la pandemia. Estamos hablando de casi 4 millones de euros de dinero público que se habría entregado a una trama en la que un asesor del Gobierno llama cariño a la tercera autoridad del país, a la presidenta del Congreso", expuso Ayuso recogiendo uno de esos mensajes.

Se refería la presidenta al comentario que Koldo le realiza a la entonces consejera de salud balear, Patricia Gómez, cuyo contacto se lo había facilitado Armengol. "Vale cariño, te mantengo informada de todo", le contestaba el asesor del ex ministro. "A mí me llama cariño un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza", añadió la presidenta madrileña desde Bruselas despertando las risas de su auditorio.

También denunció los ataques constantes a la separación de poderes por parte de miembros del Gobierno o las nuevas relaciones con China. "No nos parece adecuado que España se transforme en la alfombra de dictaduras. Es un disparate que vamos a pagar a largo plazo", advirtió.

Ayuso también aprovechó para denunciar la regularización masiva de inmigrantes y anunció que la Comunidad de Madrid presenta este mismo viernes el recurso ante el Tribunal Supremo. "Vamos a pedir medidas cautelares contra esta medida populista del Gobierno, porque el mensaje no puede ser ante los ojos del mundo que España es barra libre. Eso no es propio de un país de la Unión Europea y, si seguimos trabajando de la misma manera como venimos haciendo en estos años, nos vamos a convertir una confederación de países aplastados, no solo España sino el resto de la Unión Europea, por el Estado para sufragar subvenciones, pensiones y empleos públicos. El talento joven, las empresas y las inversiones nos van a abandonar y lo vamos a pagar por muchos años".