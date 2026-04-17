María Corina Machado ha recibido esta tarde la Llave de Oro de la Villa de Madrid. Envuelta en un tumulto de personas que la esperaban, que coreaban su nombre y se agolpaban en la histórica Plaza de la Villa, Machado se ha parado en diversas ocasiones para saludar a varios de sus compatriotas venezolanos.

Dentro de la Casa de la Villa, María Corina Machado, acompañada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido los aplausos de todos los presentes y ha saludado a distintos invitados.

Almeida ha empezado su discurso recordando que el acontecimiento de la entrega a la opositora venezolana y Nobel de la Paz es "histórico". "Es un símbolo de admiración por la lucha del conjunto del pueblo venezolano", ha dicho. También ha recordado que la llave "es el máximo honor que entrega Madrid" y desea que "pueda llevarla hasta Venezuela". El alcalde ha señalado que "es un verdadero orgullo ser el escenario" donde se pone de manifiesto "que la lucha que lideras no tiene fronteras".

Este apoyo a la ganadora del premio Nobel de la Paz contrasta con la actitud equidistante -cuando no hostil- de la izquierda, ya que ni Reyes Maroto ni Rita Maestre han acudido al acto. Resulta paradójico que califiquen la concesión de este honor a Machado como propaganda cuando Pedro Sánchez acaricia la narrativa de un régimen como el chino. No es una sorpresa, pero sí es llamativo.

Del Quijote a la lucha por la libertad

Sobre la presencia de Machado en Madrid, Almeida ha explicado que ella demuestra la "valentía y la fidelidad" con la que ha luchado por la "libertad". El alcalde de Madrid ha hecho referencia a uno de los pasajes más emblemáticos de El Quijote: "La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos". "No hay mejor fin que la libertad", ha aseverado. Por último, ha deseado que todas las familias puedan reunirse, "reconstruir un país" y "fijar la vista en construir un futuro unidos". Como ejemplo, se ha referido a la Transición Española como "una apuesta por la convivencia"; y, en concreto, la ciudad de Madrid como su expresión más llamativa: "Es el mejor reflejo de nuestros valores constitucionales".

No ha olvidado recordar los lazos entre Venezuela y España, así como el recorrido hacia la libertad a la que se encara Venezuela. Aquello que tiene por delante el país hispanoamericano es "una tarea heroica". Almeida ha definido a María Corina Machado como "la encarnación de la resistencia". "Nunca doblaste la rodilla. Te convertiste en la voz más clara y firme de una nación que se negó a resignarse ante el miedo y representas la mejor opción para acometer la gran tarea que Venezuela tiene por delante", ha añadido.

Por su parte, tras la entrega de la llave, María Corina Machado ha conseguido crear un momento de humor con Almeida: "Tengo que darle una doble felicitación: por su cumpleaños y por los aficionados del Atlético de Madrid".

Emoción

María Corina Machado ha confesado su "amor" por España e ha insistido en el despotismo del régimen de Venezuela. "Hemos vivido 27 años frente a una tiranía brutal que encontró en Venezuela condiciones únicas para apropiarse de los recursos y promover una visión totalitaria que sometiera a una sociedad", ha comentado. En ese momento, desde lejos y con fuerza, podían escucharse los gritos de las decenas de venezolanos que rodeaban la plaza. Al sentir el apoyo de tantos compatriotas, Machado no ha podido evitar emocionarse.

Saliéndose de su guion, ha recordó que en 2014 "nos acusaron de crímenes en Venezuela y fui llamada a declarar a una fiscalía totalmente sumisa al régimen". "Tuve que explicarle a mi hija, que lloraba, que tenía muchas probabilidades de acabar en la cárcel, pero lo que escuchaba eran los gritos de los ciudadanos en la calle", ha confesado. "Los escuchaba entonces como los escucho hoy", ha descrito.

Sobre el honor que le ha hecho entrega el Ayuntamiento de Madrid, ha apuntado que "estas llaves son un honor que reafirman la unión entre dos pueblos con historia común". Una historia común que sigue siendo importante en Venezuela. Ha explicado que "el 19 de abril celebramos una fecha que se confunde con la independencia, pero ese día en Venezuela se recuerda que, producto de la invasión de Napoleón en España y la imposición de José Bonaparte en lugar del rey, se produjo un levantamiento de la Junta que, al igual que en España, reivindicaba la soberanía y la posibilidad de elegir a sus mandatarios".

Compañeros de una causa común

En cuanto a su lucha política ha explicado que "en enero de 2023 Venezuela lucía sin futuro, el mundo entero nos veía casi con lástima; parecía imposible revertir la tiranía feroz pero unimos un país alrededor de nuestra convicción". Ha subrayado la importancia de que todos los venezolanos exiliados puedan regresar a su país. Asimismo, ha reivindicado la salida de Maduro para que se enfrente a un juicio por sus crímenes. No obstante, ha advertido que "nos queda avanzar para que la soberanía popular se haga respetar", pues "tenemos un reto monumental".

María Corina Machado no ha querido olvidar el apoyo que se le ha brindado desde España y ha expresado que "reconocemos en cada uno de ustedes los compañeros de esta causa". "Regresaremos y podré recibirles a cada uno de ustedes y corresponderles", ha añadido. Ha concluido con un agradecimiento por la Llave de Oro de la Villa de Madrid: "Estas llaves son un símbolo de apertura a la libertad por el bravo pueblo venezolano cuyo corazón late orgulloso".