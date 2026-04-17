Edmundo González anuncia que no irá al acto en Sol con María Corina Machado: "Llevo unos días hospitalizado"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, no acudirá al acto organizado por Isabel Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos este sábado por llevar "unos días hospitalizado".

Su anuncio llega dos días después de que el Gobierno regional anunciara que le entregaría la Medalla Internacional de la región en tal evento, mientras que daría a María Corina Machado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

"Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado, seguimiento de la intervención de hace un mes, y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid", ha escrito el opositor venezolano en sus redes sociales.

Sí ha confirmado Edmundo González que hasta el hospital ha acudido este viernes Corina Machado. Allí ambos habrían "conversado largo", entendiendo el propio Edmundo que hay "mucho que coordinar y lo estamos haciendo". "Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide", ha lamentado.

Querida familia venezolana, El sábado 18, a las 18, Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado. Su gira es una prueba de que Venezuela sigue de pie, que la gente se mueve, se organiza y se encuentra… pic.twitter.com/Esr3HNXuGN — Edmundo González (@EdmundoGU) April 17, 2026

Sin embargo, el opositor venezolano ha afirmado que su hospitalización no le impedirá seguir "atento a cada palabra" así como "a cada imagen que llegue", como tantos "venezolanos" harán.

Sobre su encuentro "a la venezolana" con Corina Machado, quien esta misma tarde recibirá la Llave de Oro de la ciudad de Madrid de manos José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que con él "nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno, el que todos llevamos pendiente, el de volver a Venezuela".

"A todos los que puedan llegar el sábado, los invito a hacerlo. Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa", ha emplazado Edmundo, antes de cerrar el comunicado con una "nota": "Me disculpo por estar despeinado".