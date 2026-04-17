La exconcejal de Móstoles presenta como único testigo en su denuncia a un investigado por la UCO que fue cesado

El diario El País publica este viernes la querella interpuesta por la exconcejal del PP en Móstoles contra el alcalde Manuel Bautista y contra el partido. En ella se puede leer el testimonio de la denunciante, quien va relatando por orden cronológico los presuntos episodios de acoso, y también de la persona que se ha prestado a declarar a su favor.

Se trataría de David Zamorano, ex jefe de comunicación de la campaña electoral y ex jefe de comunicación del Ayuntamiento de Móstoles durante escasos dos meses. La exconcejal aporta en su querella el testimonio que Zamorano le envió por WhatsApp.

"No hay pruebas. Solo un testimonio", que es el de David Zamorano Victoria, señalan a Libertad Digital fuentes del Consistorio mostoleño. "El alcalde le obligó a dimitir cuando se enteró de que estaba siendo investigando por la UCO por haber recibido contratos menores en concepto de publicidad para su medio de comunicación por parte del Ayuntamiento de Móstoles cuando gobernaba el PSOE de Noelia Posse, con quien según la UCO mantenía una relación", recuerdan.

Y es que según el informe de los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil al que tuvo acceso Okdiario, el Consistorio de Posse incrementó significativamente las adjudicaciones de contratos públicos a sociedades vinculadas a Zamorano con quien la regidora coincidió en establecimientos hoteleros de parejas en 2019, pasando de los 8.107,00 euros en 2017 a 58.198,58 euros en 2019.

Este incremento coincidió con el nombramiento de Posse como alcaldesa en febrero de 2018, y se intensificó tras las coincidencias de la regidora y el empresario en dos establecimientos hoteleros: el Motel Venus, el 10 de junio de 2019 y el hotel Sierra Guadarrama el 6 de julio del mismo año, según consta en los registros analizados por la UCO.

En total, según los datos bancarios analizados por Okdiario, las empresas de este empresario ingresaron 546.874 euros entre 2015 y 2019 procedentes del Ayuntamiento de Móstoles y su empresa pública.

Según publicó La Razón, la exedil también presentó a Zamorano ante el Comité de Derechos y Garantías del PP para que respaldara su versión. Es entonces cuando el alcalde trasladó al partido la existencia de una supuesta maniobra interna motivada por "venganza", en la que estarían implicados tanto la exconcejal como Zamorano. De acuerdo con su relato, ambos habrían actuado conjuntamente tras ver frustradas sus expectativas profesionales dentro del proyecto municipal.

Después de su salida, Zamorano habría mostrado cercanía con el PSOE. Así lo reflejaría un audio al que tuvo acceso el citado periódico, en el que animaba a un dirigente socialista a organizar un escrache contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de la sede del PP en Móstoles. Este episodio reforzaría la tesis de que el conflicto trasciende lo personal.

En esta línea, el alcalde vincula la denuncia a la frustración de aspiraciones profesionales. La exconcejal, que ocupaba el número dos en la candidatura, no logró ser nombrada vicealcaldesa. Además, su entorno cercano tampoco vio cumplidas ciertas expectativas: su pareja, agente de policía municipal, solicitó un puesto en el Ayuntamiento alegando su implicación en el proyecto político.