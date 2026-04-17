Llave de Oro a María Corina Machado: del veto al delegado del Gobierno al portazo de Rita Maestre y Reyes Maroto

A un día de la entrega de la Llave de Oro de Madrid a María Corina Machado, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, confirmó ayer jueves que "ni Rita Maestre ni Reyes Maroto han confirmado asistencia" al acto que se celebrará en la Casa de la Villa durante la tarde de este viernes.

"En mi opinión, y esto es una opinión personal, no tienen la dignidad, ni la decencia, ni el coraje de sostener la mirada a María Corina Machado", volvió a opinar Almeida. Para el alcalde, si finalmente ambas ediles no acuden a la entrega, "es por eso".

Hace solo dos días, también a cuenta de esta distinción, el alcalde ya respondió a las críticas de Maestre —que denunciaba un uso "propagandístico" de las distinciones y una supuesta vulneración del reglamento— emplazándola a acudir a los tribunales si lo consideraba oportuno.

También cuestionó entonces que la portavoz de Más Madrid no tuviera la "valentía" de posicionarse directamente sobre María Corina Machado y la situación en Venezuela, aludiendo a su "origen chavista".

Este jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Almeida volvió a recalcar que "es legítimo" discrepar sobre la concesión de la Llave de Oro, pero que no comparte que Maestre y Maroto no hayan dedicado "una miserable palabra hacia María Corina Machado".

Frente a la actitud de la izquierda, el edil subrayó que el Gobierno municipal se siente "profundamente orgulloso" de recibir a la opositora venezolana "mañana en el Ayuntamiento".

En paralelo, el alcalde confirmó que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "no está invitado". Una decisión que vinculaba a la rota relación institucional que mantienen. Según explicó, esta es "imposible" porque Martín "se dedica constantemente a insultar al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al del Ayuntamiento".

Sí matizó Almeida que el Ayuntamiento mantiene contacto y plena colaboración con la Delegación del Gobierno, pero no con su responsable, con el que dice "no tenemos nada que hacer" y al que define como "un caso perdido". Además, apunta a una "cierta frustración" personal de Martín que, a su juicio, ha incrementado su "grado de rencor" hacia ambas administraciones.