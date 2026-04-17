Una marea humana acompaña al histórico Café Central en su mudanza al Ateneo de Madrid

Una auténtica marea humana llenó este jueves el centro de Madrid para acompañar al Café Central en su traslado hasta su nueva sede en el Ateneo de Madrid.

Según muestran los vídeos compartidos por usuarios en redes sociales y por el propio local, al pasacalles entre la plaza del Ángel y la calle Santa Catalina acudieron cientos de seguidores del histórico club de jazz. También numerosos músicos, profesionales y aficionados, entre los que se pudo ver a niños, que pusieron la banda sonora al recorrido.

El acto, bautizado como Funeral y Resurrección de Jazz, se desarrolló tal y como había sido planteado semanas atrás: una despedida simbólica que rehúye el tono solemne para reivindicar la continuidad del club. "No es un final, sino un tránsito", aseguró la organización hace aproximadamente un mes.

🎷Bienvenida al Café Central Ateneo.

Un emotivo funeral de resurrección que ha acabado en Santa Catalina, 10, nueva sede del @CafeCentralMad desde hoy mismo. pic.twitter.com/omxAwnA0WP — Ateneo de Madrid (@ateneodemadrid) April 16, 2026

Multitudinaria, gozosa, libre, la despedida del Café Central de su ubicación durante décadas. Una auténtica multitud comparte la reivindicación de ese Madrid que merecía la pena. La música, la sonrisas, el baile,goes for ever. pic.twitter.com/YxvmDrXVB5 — Rosa María Artal (@rosamariaartal) April 16, 2026

"Lo importante es que no han conseguido que este sueño de miles de personas se venga abajo. Esto es mérito de mucha gente, pero sobre todo de los músicos que venían aquí, tocaban varios días y ya no sabían dónde ir a tocar. Por esa razón, esto es también un acto de salvación. No han podido con nosotros. ¡Larga vida al Café Central!", celebró en este sentido ayer uno de los trabajadores del local, Juantxu Bohigues, desde el balcón que da a la plaza del Ángel.

Y es que como la dirección ya explicó en su momento, la salida de dicha plaza, escenario de más de 14.000 actuaciones desde 1982, se ha producido tras no lograr renovar el contrato de alquiler, pese a "múltiples intentos" de negociación.