Ya es posible seguir en tiempo real a los autobuses interurbanos en Google Maps

La modernización tecnológica de la red de transporte en la Comunidad de Madrid da un nuevo paso adelante. El Gobierno regional ha incorporado por primera vez los datos de posición en tiempo real de los autobuses interurbanos en la aplicación Google Maps, una novedad que permite a los usuarios conocer con mayor precisión los intervalos de paso y planificar mejor sus desplazamientos en transporte público.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha sido el encargado de presentar el proyecto durante un acto celebrado este viernes en la sede del Consorcio Regional de Transportes (CRTM), coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Transporte Público.

Durante su intervención, Rodrigo ha destacado que la integración "pone al alcance de los usuarios toda la información actualizada sobre la posición de los vehículos y los tiempos reales de espera, más allá de los horarios previstos". Asimismo, se trata de una herramienta accesible y de uso habitual para los más de tres millones de viajeros diarios de los autobuses de la región.

El avance ha sido posible gracias a la conexión entre los sistemas tecnológicos de las operadoras de transporte (SAE) y el planificador de rutas Google Maps. Así, los ciudadanos pueden disponer de información fiable para conocer el momento exacto de llegada de los autobuses a su parada, detectar posibles incidencias o retrasos y organizar sus viajes con gran eficacia.

El acceso a esta funcionalidad destaca por su sencillez. El usuario únicamente necesita abrir Google Maps, seleccionar la opción de Transporte Público y marcar la parada deseada en el mapa. De forma automática, la interfaz despliega las líneas disponibles y el tiempo real de espera para cada una de ellas. En la actualidad, dichos datos ya están operativos en todos los autobuses urbanos e interurbanos que prestan servicio en la Comunidad de Madrid.

"Con esta actuación, el CRTM refuerza su compromiso con la mejora continua de la información al viajero y avanza en el desarrollo de un sistema más eficiente, accesible y orientado al usuario, apoyado en el uso de tecnologías digitales", ha apuntado el consejero.