Almeida relata en esRadio la "emocionante" entrega a María Corina Machado de la Llave de Oro de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado en esRadio, en una entrevista con Carlos Cuesta, el acto de entrega de la Llave de Oro de la ciudad a María Corina Machado como el momento más emotivo de su mandato. "He dado unas cuantas llaves de oro en los años que llevo de alcalde, ninguna ha sido tan emocionante ni tan concurrida, tanto dentro del salón de plenos como fuera en la calle", ha afirmado.

Almeida ha explicado que la líder opositora quedó retenida más de cuarenta minutos en la Plaza de la Villa sin poder abandonar el lugar, rodeada de centenares de venezolanos de la diáspora que la abrazaban entre lágrimas.

María Corina junto a Almeida saludan desde el balcón. | Ayto.

El alcalde ha reconocido haberse mantenido deliberadamente en un segundo plano: "Todo el protagonismo era para María Corina. Era su reencuentro con tantos venezolanos que están aquí en Madrid." El mensaje fundamental, según Almeida, es que el verdadero reencuentro tendrá lugar en Venezuela, y ocurrirá "más pronto que tarde."

José Luis Martínez-Almeida ha subrayado además la dimensión simbólica del acto frente a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras Madrid honra a una mujer que encarna la resistencia democrática frente a regímenes vinculados al entorno de Sánchez, el presidente opta por arrimarse a Gustavo Petro y otros líderes del populismo iberoamericano. "Pedro Sánchez ha decidido que se va al bloque de los Petro, la dictadura cubana... y el resto estamos con las democracias liberales", ha sentenciado Almeida.

En contraste, ha apuntado que María Corina Machado "Se fue con lágrimas en los ojos" de un acto que marca el posicionamiento de Ayuntamiento de Madrid con las sociedad libres.

En cuanto al futuro electoral, José Luis Martínez-Almeida ha recalcado que su objetivo es "gobernar en solitario", pero que "si los números no dan, lo que no podemos hacer es entregarle una base a la izquierda".

La entrevista ha finalizado con una nota personal: ayer fue además el primer cumpleaños que Almeida celebró como padre. "Lo de que te felicite un bebé de nueve meses es lo mejor que me ha pasado en mi vida", ha confesado.