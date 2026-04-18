La opositora venezolana, María Corina Machado, se ha reafirmado en su postura de no verse con el presidente Pedro Sánchez durante su visita a España a tenor de lo que está viendo en la cumbre internacional de líderes progresistas que está teniendo lugar en Barcelona.

"Lo ocurrido en estas últimas horas, en la reunión que han tenido en Barcelona líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente. Creo que los hechos han evidenciado lo que yo había expresado previamente", ha señalado en una rueda de prensa en Madrid.

Una decisión que contrasta con la agenda que ha tenido la líder venezolana quien este viernes se reunió con los presidentes del PP y de Vox y posteriormente recibió la Llave de Oro de Madrid ante decenas de venezolanos emocionados.

Un preludio de lo que se vivirá esta tarde cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregue la Medalla de Oro de la Administración regional a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, y la Medalla Internacional concedida al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, quien no acudirá por problemas de salud. Posteriormente acudirá a una concentración con la comunidad venezolana en España que se celebrará en la Puerta del Sol.

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha asegurado además que "no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana".

Al inicio de la rueda de prensa ha dicho también que la única garantía de estabilidad para Venezuela "son unas elecciones limpias y libres" que permitan avanzar en la "transición ordenada" hacia la democracia.