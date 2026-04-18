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Madrid

En directo: Isabel Díaz Ayuso entrega a María Corina Machado la Medalla de Oro de la región

Isabel Díaz Ayuso entrega la Medalla de Oro de la Administración regional a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Isabel Díaz Ayuso entrega la Medalla de Oro de la Administración regional a la líder opositora venezolana María Corina Machado.
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado. | Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la Medalla de Oro de la Administración regional a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, y la Medalla Internacional al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. En la Puerta del Sol ya se concentran centenares de venezolanos para acompañar a la líder opositora.

Así son las Medallas de la CAM para María Corina Machado y Edmundo González

Libertad Digital ha conseguido una imagen de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid para María Corina Machado, que le impondrá la presidenta Isabel Díaz Ayuso esta tarde en la Casa de Correos, y de la Medalla Internacional para Edmundo González Urrutia que no podrá recibirla en persona.

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"¡Libertad!, ¡Libertad!, Libertad!"

Los venezolanos congregados en la Puerta del Sol gritan con fuerza pidiendo libertad tras varias décadas bajo el yugo del Socialismo del Siglo XXI que impuso Hugo Chávez.

Música, banderas y calor

Los venezolanos que van llenando la Puerta del Sol para arropar a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hacen frente al calor de Madrid con música y mucho ánimo. Portan banderas, carteles y fotografías de María Corina.
"¡Fuera Delcy!"

Los miles de venezolanos que se van congregando en la Puerta del Sol para la entrega de la Medalla de Oro de Madrid a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machadao, cargan contra Delcy Rodríguez.

Así es la fiesta de los venezolanos en Sol

Los venezolanos acuden al llamamiento de María Corina Machado a la Puerta del Sol, que una hora antes del acto con Isabel Díaz Ayuso es una fiesta.

María Corina Machado a sus seguidores: "¡Allá nos vemos en un rato!"

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la paz, María Corina Machado, anima a sus compatriotas a que acudan a la Puerta del Sol. "¡Allá nos vemos en un rato!", dice compartiendo un tuit de su partido Con Venezuela.

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El partido de María Corina Machado, Con Venezuela, anima a sus compatriotas a acudir a la Puerta del Sol.

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