La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la Medalla de Oro de la Administración regional a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, y la Medalla Internacional al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. En la Puerta del Sol ya se concentran centenares de venezolanos para acompañar a la líder opositora.