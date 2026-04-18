La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la Medalla de Oro de la Administración regional a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, y la Medalla Internacional al presidente electo de Venezuela, Edmundo González. En la Puerta del Sol ya se concentran centenares de venezolanos para acompañar a la líder opositora.
Libertad Digital ha conseguido una imagen de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid para María Corina Machado, que le impondrá la presidenta Isabel Díaz Ayuso esta tarde en la Casa de Correos, y de la Medalla Internacional para Edmundo González Urrutia que no podrá recibirla en persona.
Los venezolanos congregados en la Puerta del Sol gritan con fuerza pidiendo libertad tras varias décadas bajo el yugo del Socialismo del Siglo XXI que impuso Hugo Chávez.
Los venezolanos que van llenando la Puerta del Sol para arropar a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, hacen frente al calor de Madrid con música y mucho ánimo. Portan banderas, carteles y fotografías de María Corina.
¡Ya se siente el calor venezolano en Madrid!
Cientos de venezolanos ya se concentran en la Puerta del Sol esperando para encontrarse con la líder @MariaCorinaYA. pic.twitter.com/y8UmEN7l5N— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 18, 2026
Los miles de venezolanos que se van congregando en la Puerta del Sol para la entrega de la Medalla de Oro de Madrid a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machadao, cargan contra Delcy Rodríguez.
Venezuelans in Madrid chanting they want Delcy Rodriguez out! They don’t see her as their president. Everyone here is waiting for Maria Corina Machado to arrive in a couple of hours who they want to lead their country pic.twitter.com/7ns8P64dSQ— Catherine Ellis (@Cat_lucy1) April 18, 2026
Los venezolanos acuden al llamamiento de María Corina Machado a la Puerta del Sol, que una hora antes del acto con Isabel Díaz Ayuso es una fiesta.
The party is already starting for Venezuelans in puerta del Sol Madrid. pic.twitter.com/nVEorUINDG— Catherine Ellis (@Cat_lucy1) April 18, 2026
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la paz, María Corina Machado, anima a sus compatriotas a que acudan a la Puerta del Sol. "¡Allá nos vemos en un rato!", dice compartiendo un tuit de su partido Con Venezuela.
¡Allá nos vemos en un rato! https://t.co/fMmSz1bYLo— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 18, 2026
Una cámara de tráfico muestra cómo se va llenando la Puerta del Sol horas antes del acto de María Corina Machado en la Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.
El partido de María Corina Machado, Con Venezuela, anima a sus compatriotas a acudir a la Puerta del Sol.
🇻🇪🇪🇸 | La Puerta del Sol empieza a llenarse de tricolor. Los venezolanos en Madrid atendemos el llamado de @MariaCorinaYA con un solo objetivo: democracia.
Si aún no has salido, ¡apúrate! Nos vemos en el centro.
¡Nuestra fuerza es la organización! 👊✨#ALaVenezolana pic.twitter.com/I7AxuYNzeI— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 18, 2026