Las dos fotos del sábado: el "mundo libre" con María Corina en Madrid; la cumbre anti-Trump de Sánchez en Barcelona

Madrid y Barcelona representarán este fin de semana más que nunca dos formas antagónicas de concebir el mundo y la política. Dos reuniones de alto voltaje cuyos protagonistas constituyen los dos reversos de la gobernanza en España: Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez.

La presidenta autonómica recibirá a la principal líder opositora del mundo libre, la venezolana María Corina Machado en la Real Casa de Correos mientras el presidente del Gobierno participará, junto al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y líderes de izquierda en Hispanoamérica, en la IV Reunión de Alto Nivel del Foro Democracia para Siempre, una iniciativa lanzada en 2024 y que, entre otros, tiene como objetivo defender la apuesta por el multilateralismo, de la que Sánchez ha hecho bandera.

"Hay dos fotos mañana: la reunión del mundo libre, y otra de narcoestados en torno al presidente Sánchez", resumió Ayuso este mismo viernes ante los medios de comunicación desde Bruselas. "Me parece que mañana va a ser un día histórico, para Madrid va a ser un día precioso. La Puerta del Sol se va a convertir en el kilómetro cero de la libertad, del mundo libre".

A ella acudirán cientos de venezolanos para responder al llamado que la propia Machado junto a Edmundo González realizaron hace unos días en redes sociales. "Voy a poder abrazarte de nuevo, Edmundo, y a tantos venezolanos", le dijo Machado al presidente electo de Venezuela en un vídeo distribuido a través de las redes sociales.

En el interior de la Real Casa de Correos se desarrollará el acto institucional de entrega de la Medalla de Oro a María Corina y la Medalla Internacional concedida a Edmundo González, aunque este último no podrá asistir debido a su hospitalización.

"La Puerta del Sol se va a convertir en la Plaza de la Libertad este sábado porque es la plaza que reúne a todas las personas que vienen a Madrid huyendo de las dictaduras, de la pobreza, de la represión, del hambre", avanzó orgullosa Ayuso el jueves durante un duro enfrentamiento con la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que se refirió despectivamente a los exiliados venezolanos como fans de María Corina.

Frente a esa Plaza de la Libertad, Ayuso situó el muro que Pedro Sánchez ha levantado entre españoles y ahora busca extender en "esa táctica frentista de polarización política internacional", que quiere situarlo como el líder global antitrumpista.

Este mismo viernes, tras un primer encuentro con Lula da Silva, el presidente del Gobierno aprovechó para presentar un pequeño aperitivo de lo que será el sábado esta cumbre y arremetió contra el pacto PP-Vox en Extremadura por suponer una "involución" contraria al progreso de la región.

"La de este domingo es una reunión muy importante. Porque es una iniciativa que hemos lanzado el Gobierno de Brasil y el Gobierno de España en defensa de la democracia. Y no son sólo gobiernos. Hay aportaciones académicas, sociales, sindicales. Cómo poner orden en las redes sociales, de cómo refundar el orden multilateral, que creemos que tiene cosas muy buenas, como los derechos humanos o el respeto a la integridad territorial. Y si hay un reto social, es la desigualdad, cómo responder al desafío de la desigualdad", afirmó Sánchez.

A la cumbre de izquierdas en Barcelona, además de Pedro Sánchez y Lula da Silva, acudirán la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, y el nuevo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. También participarán políticos que ahora no ostentan responsabilidades pero que están intentando revertir la tendencia hacia gobiernos alineados con Donald Trump, como Elly Schlein (Italia), Axel Kicillof (gobernador de Buenos Aires) o el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

María Corina saluda a venezolanos ayer en la Plaza de la Villa | Ayto.

"Si fuera por la izquierda, las cárceles venezolanas estarían todavía llenas de presos políticos - como pasa en Cuba, en Europa del Este, como pasa en Nicaragua- a manos de sus amigos, que son los que se reúnen este fin de semana con Sánchez", espetó Ayuso a la izquierda este jueves en la Cámara de Vallecas.

"Por eso, vamos a premiar a la Nobel de la Paz María Corina Machado y al ganador verdadero de las elecciones en Venezuela, Edmundo González, en representación de millones de venezolanos y otros hispanos que lo único que piden es libertad. Personas que se han jugado literalmente la vida por defender la libertad de su pueblo en manos de los colegas que ustedes van a reunir en Barcelona, después de años de tristeza, de desesperación", argumentó la presidenta.