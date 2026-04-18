Los venezolanos claman por su libertad en Madrid y critican a Zapatero: "Es un delincuente, tiene que ir a la cárcel"

La Puerta del Sol ha vuelto a convertirse este sábado en epicentro de la emoción de la diáspora venezolana. Miles de ciudadanos se han congregado para recibir a María Corina Machado en un acto cargado de simbolismo en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha hecho entrega de la Medalla de Oro. Entre banderas, cánticos de "libertad" y lágrimas, los testimonios recogidos reflejan una mezcla de agradecimiento, esperanza y crítica política al régimen.

Uno de los sentimientos más repetidos entre los asistentes fue el reconocimiento a la acogida recibida en España, especialmente en la Comunidad de Madrid. Valeria, que lleva un año en la capital, lo ha expresado así: "Agradezco el reconocimiento, necesitamos visibilidad para que se acabe esto. Estoy aquí por la libertad de mi país".

En la misma línea, Eberto, residente desde hace ocho años, ha subrayado: "Muchísimas gracias a la Comunidad de Madrid por este gran honor que le hace no solamente a María Corina Machado y a Edmundo González, sino a Venezuela y a los venezolanos. Estamos muy agradecidos de que nos haya abierto las puertas".

También Enzo, que lleva viviendo dos años en España, ha puesto el foco en la acogida de los exiliados venezolanos: "Agradezco a Madrid todo el apoyo que le han dado a los venezolanos en este proceso tan largo… han tenido una nueva oportunidad y una nueva esperanza".

Una esperanza cada vez más cercana

El mensaje lanzado por María Corina Machado, "Hoy comienza el camino a casa", ha calado entre los asistentes, que ven más cerca el retorno.

Edy lo tiene claro: "El 3 de enero fue una fecha histórica para nosotros, estoy seguro de que nuestro regreso está por suceder". Una percepción compartida por muchos. Daniel ha hablado de "una luz en el túnel" tras años de crisis: "Los 28 años que hemos sufrido no los vamos a cambiar en tres días, pero sentimos ya una luz".

Eberto ha insistido en esa idea: "Estamos clarísimos que desde que ocurrió lo del 3 de enero los venezolanos estamos más seguros de que volveremos a casa nuevamente". Y Leo, que lleva más de una década en Madrid, ha resumido el sentir general del pueblo venezolano: "Estamos más cerca, muchísimo más cerca".

Aun así, algunos llaman a la prudencia. Enzo ha recordado que "los cambios no se dan de la noche a la mañana", aunque confía en que el proceso no se alargue demasiado.

"Falta mucho por hacer"

Pese al optimismo, los testimonios reflejan que la realidad en Venezuela sigue siendo crítica. Valeria ha advertido de que aunque "han cambiado algunas cosas, las cosas igual siguen en picado. Falta mucho".

"Falta mucho, se llevaron a la cola de la culebra. Faltan todavía muchas más personas que llevarse, porque eso no es todo el régimen ni todo el veneno que está en el país, faltan más personas como Delcy Rodríguez, como Jorge Rodríguez, como Diosdado Cabello, como Padrino López… aún faltan más", ha recordado Valeria.

En este sentido, Carmen ha señalado "faltan unas elecciones… y que salga toda la pudrición que hay ahí montada". Su madre es aún más contundente: "Antes estaba crítica pero ahora está peor".

Las referencias a la represión, la inseguridad y la corrupción son constantes. Eberto ha recordado cifras dramáticas: "Han sido 26.000 asesinatos durante 26 años", además de denunciar la situación de los presos políticos y la inhabilitación de líderes opositores.

En este contexto, la figura de María Corina Machado emerge como símbolo. Rubí la define como "esa mujer venezolana que cada día avanza", mientras otros la señalan como la esperanza de un cambio definitivo.

Críticas al Gobierno de España y a Zapatero

El acto también ha dejado espacio para el descontento con el Ejecutivo español. Aunque algunos entrevistados optaron por una postura moderada, otros han sido más duros.

Daniel ha criticado la falta de apoyo institucional: "Ellos se juntan y se unen para generar un bloqueo frente a algo que es democrático". En términos similares, Julio César ha apuntado: "Cada quien con sus ideas, pero las de nosotros es democracia".

Las palabras más contundentes se dirigieron contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Daniel ha asegurado que "apoyó la corrupción en Venezuela", mientras que Leo ha ido mucho más lejos: "Es un delincuente… tiene que ir a la cárcel".

No obstante, también ha habido voces que han defendido la postura del Gobierno, aunque con matices. Enzo ha destacado que "España es el epicentro que acoge a inmigrantes en Europa" y ha valorado los procesos de regularización. Eberto, por su parte, ha considerado que "habrá la reunión" en el momento adecuado y ha recordado el apoyo recibido por los venezolanos en territorio español.

La jornada deja una imagen clara: una comunidad movilizada, agradecida con su país de acogida pero profundamente comprometida con el futuro de Venezuela. Entre cánticos y lágrimas, el pueblo venezolano desea su libertad más que nunca.