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María Corina Machado: "Desde aquí comenzamos a preparar nuestro retorno, regresaremos millones"
Discurso completo de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desde la Real Casa de Correos.
18/4/2026 - 20:47
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